Hostelería Riojana impugnará ante la justicia la Ordenanza de Terrazas de Logroño

LOGROÑO, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La asociación Hostelería Riojana, integrada en la FER, ha anunciado este lunes que impugnará ante la justicia la Ordenanza de Terrazas de la ciudad, aprobada este pasado jueves por el pleno del Ayuntamiento.

Una norma, como han señalado en rueda de prensa el presidente de Hostelería Riojana, Francisco Bergés, y el abogado del caso, Adolfo Alonso de Leonardo-Conde, que consideran que "no está ajustada a derecho" y que, además, "está desequilibrada" en favor de las demandas vecinales.

A ello han sumado que "es una Ordenanza que perjudica a todo el mundo", desde las más de 500 terrazas que, según sus cálculos, hay "en toda la cuidad, no solo en el centro", hasta "los ciudadanos y los visitantes, cuando tanto se quiere fomentar el turismo, que en Logroño es hostelero sobre todo".

Reclamaciones que centran especialmente en lo relacionado con la reducción de horarios, "mucho mayor que lo que parece", ya que incluye el desmontaje de toda la terraza, así como tener que guardar muchos de sus elementos -incluidas sombrillas de gran tamaño- en el interior de un local "que aún va a estar abierto".

((HABRÁ AMPLIACIÓN))