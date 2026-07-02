El número de parados sube en 47 personas en junio en La Rioja y sitúa la cifra total en 12.027

LOGROÑO 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

LOGROÑO, 02 (EUROPA PRESS)

El número de desempleados registrados en las Oficinas de Empleo de La Rioja subió en 47 personas el pasado mes de junio, un 0,39 por ciento más respecto al mes anterior. Esto situó la cifra total de desempleados en 12.027, según los datos publicados este jueves por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. La tasa se sitúa en el 7,3 por ciento.

En el conjunto del país, el paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo ha bajado en 28.739 personas en junio en relación con el mes anterior (-1,2%) debido, sobre todo, al sector servicios, que ha concentrado buena parte del descenso del desempleo por la llegada de la temporada estival en el turismo y la hostelería.

Tras la caída de junio, el número total de desempleados se ha situado en 2.291.982 personas, bajando de la cota de los 2,3 millones de parados por primera vez desde enero de 2008, ha subrayado el Ministerio.

En el caso de La Rioja, la tasa de paro se sitúa en el 7,3 por ciento, similar al mes pasado. En cuanto a la tasa interanual, hay 216 desempleados más inscritos en el INEM que en junio del año pasado, lo que supone un descenso del 1,83 por ciento con respecto a hace un ejercicio.

SUBEN SOBRE TODO AGRICULTURA Y SIN EMPLEO ANTERIOR

Por sectores, el paro ha subido sobre todo en Agricultura y en el Colectivo Sin Empleo Anterior con 57 y 72 parados más, respectivamente. Por contra, en el resto de sectores ha bajado especialmente en Servicios con 59, por los 12 de Industria y los 11 de Construcción.

De este modo, en general, de los 12.027 parados con los que cuenta La Rioja a final del mes de junio, continúa siendo Servicios, con 7.660, el sector que mayor número de parados tiene, seguido de Industria, con 2.043, y de Agricultura, con 922.

A continuación, se encuentra el Colectivo Sin Empleo Anterior, 850 y cierra la lista Construcción con 552 desempleados.

MAYOR DESEMPLEO FEMENINO

Por sexo, las mujeres son mayoría en las listas del desempleo en La Rioja, con 7.278, mientras que la cifra de los hombres parados alcanza los 4.749. La gran mayoría, 11.137, son mayores de 25 años, mientras que 890 están por debajo de esa edad.

En cuanto a los parados extranjeros, la región cuenta con 2.410, con un aumento de 56 personas desempleadas con respecto al mes anterior, un 2,38 por ciento más.

Mientras, en el cómputo interanual ha subido en 190 personas, un 8,56 por ciento más. La mayor parte, 1.603, proceden de países extracomunitarios, mientras que 807 son de países de la UE.