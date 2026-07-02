Paro.- CCOO destaca que "La Rioja es de las pocas comunidades donde el paro sube en junio, mientras en España baja"

LOGROÑO, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CCOO La Rioja ha destacado este jueves que "el paro registrado en La Rioja subió en junio en 47 personas hasta los 12.027 desempleados (+0,39%), mientras en España bajaba en 28.739 (-1,24%)".

En el último año, "La Rioja acumula 216 parados más (+1,83%) cuando la media estatal cae un 4,74%", con "solo 5 comunidades más comparten esta tendencia negativa" y "las mujeres que son el 60,5% del paro en La Rioja (7.278 frente a 4.749 hombres)".

A nivel nacional, la Seguridad Social alcanza un récord histórico de 22,46 millones de cotizantes, impulsado en gran parte por la regularización extraordinaria de inmigrantes. CCOO valora "positivamente esta regularización: quien trabaja en España merece derechos plenos".

Pero, en el caso de la comunidad, los datos "son una señal de alarma, La Rioja no solo no reduce el paro: lo aumenta, y va en la dirección contraria al resto de España".

Una situacón que "no es coyuntural, es la consecuencia de apostar por el turismo o por sectores estacionales en lugar de apostar por una reindustrialización y por el empleo estable y de calidad".

"Las mujeres siguen cargando con el 60% del desempleo en La Rioja porque no hay políticas reales de igualdad en el mercado de trabajo. Y el récord de cotizantes en España, que es una buena noticia, no tapa la realidad de esta comunidad", apuntan desde el sindicato.

CCOO La Rioja exige "un giro real: políticas industriales, empleo indefinido y una apuesta seria por la igualdad. No podemos seguir mirando como el resto de España avanza mientras La Rioja se queda atrás".