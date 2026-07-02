Paro.- UGT ve "necesarias" acciones "específicas dirigidas al paro de larga duración, mujeres y jóvenes"

LOGROÑO, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El sindicato UGT "cree necesarias acciones específicas dirigidas al paro de larga duración, mujeres y jóvenes, ante un desempleo casi estructural", tras conocer los datos del paro del mes de junio en el que La Rioja ha registrado una subida de 47 personas desempleadas que elevan la cifra total del paro en la comunidad a 12.027.

Un incremento "leve" que ha tenido su mayor expresión en Agricultura, con 57 desempleados más, y en el colectivo Sin Empleo Anterior, que suma 72 nuevas personas paradas. El resto de sectores han registrado una evolución favorable del desempleo, especialmente en el sector Servicios, con 59 desempleados menos.

"Este leve incremento en las listas del desempleo contrasta con las cifras que maneja la Seguridad Social, que este mes registra una caída de afiliación de 835 personas que, no obstante, responde a la habitual baja afiliativa vinculada a periodos vacacionales extensos o con finalizaciones de contratos eventuales con expectativas de continuidad en próximos meses, especialmente en el sector Educativo, que acapara buena parte de este descenso", afirman desde el sindicato.

En cualquier caso, "este ligero repunte del paro vuelve a estar dentro de los parámetros estables de desempleo que La Rioja viene registrando, motivados por un entorno económico sin grandes sobresaltos y que únicamente encuentran oscilaciones derivadas de la estacionalidad".

Por ello, UGT considera que "es el momento de dar nuevos pasos mediante medidas quirúrgicas concretas que permitan abrir brecha en aquellos colectivos que requieren acciones específicas, como las personas desempleadas de larga duración, mujeres y personas jóvenes que inician la búsqueda de su primer empleo".

El sindicato subraya "que es necesario contar con la información que debe arrojar el Plan de Formación Profesional y Empleo, cuyos indicadores se aportarán en la próxima reunión de la comisión de seguimiento del Plan, programada para antes de verano, y que permitirán establecer acciones concretas para cumplir sus objetivos".

Por otro lado, UGT considera que esta estabilidad "permite abordar con firmeza el cambio de condiciones laborales para los trabajadores con un incremento sustancial de los salarios y la incorporación de las cláusulas de revisión que permitan protegerlos frente a pérdidas de poder adquisitivo; y, a su vez, una reducción de jornada laboral que favorezca mayor tiempo de conciliación, el mejor reparto de las oportunidades de empleo, el ocio y el consumo que, a su vez, permiten mejorar la demanda y la actividad".