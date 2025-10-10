Ordenanzas Fiscales Logroño 2026: se rebaja el tipo del IBI, se congelan otros impuestos y se sube 2,7% IPC en tasas

LOGROÑO, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las Ordenanzas Fiscales de Logroño para el ejercicio 2026 contemplan la rebaja del tipo de Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) del 0,575 al 0,57; la congelación de otros impuestos, como el de Actividades Económicas, Construcción o vehículos; la consolidación y ampliación de bonificaciones; o el incremento del IPC -en concreto, el de agosto al 2,7%- de las tasas y precios públicos.

Así lo ha avanzado este viernes el concejal de Administración Pública, Francisci Iglesias, al dar a conocer las principales líneas de este documento, que, tras su correspondiente tramitación, se prevé aprobar en principio en un pleno extraordinario el día 30 de octubre para su entrada en vigor a 1 de enero del año próximo.

El concejal ha resaltado especialmente en el caso del IBI que "con esta reducción, se acumula ya 2 puntos de rebaja en los tres ejercicios presupuestarios de este equipo de Gobierno". Rebajas que suponen 1,3 millones menos de IBI para los ciudadanos desde 2024, 300.000 de ellos se calcula que correspondientes al 2026.

En otros impuestos, Iglesias ha incidido en que se congelan -ICIO, IAE y vehículos- "por tercer año consecutivo", lo que, como ha calculado, supone un descenso de acuerdo con el IPC "de un 7-8 %". La plusvalía, por su parte, se reduce en un 2,5 por ciento, también por tercer año, acumulando "una reducción de un 7,5%" en la Legislatura.

Y mientras se "consolidan" y en algún caso, "se amplían" las bonificaciones -como la reducción del IBI en actividades económicas afectadas por obras con afecciones de más de 3 meses, o el 10% del IAE para empresas de menos de 50 trabajadores que implenten un Plan de Igualdad-, las tasas y precios públicos se actualizarán un 2,7% "con el IPC de agosto, que normalmente es de los más bajos del año".

((HABRÁ AMPLIACIÓN))