AV.- Las Peñas de Logroño organizan más de 160 actos en San Mateo, con novedades como la imposición de pañuelo a bebés

LOGROÑO, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las Peñas de Logroño organizarán más de 160 actividades durante las próximas fiestas de San Mateo, que se van a celebrar en la capital riojana entre el 20 y 26 de septiembre. Una programación que, entre otras novedades, contará este domingo con la imposición del primer pañuelo a los bebés de la ciudad, acto que, dado el éxito que está alcanzando, se ha tenido que trasladar del Espolón a la Plaza del Ayuntamiento.

El alcalde de Logroño, Conrado Escobar, ha comparecido esta mañana junto a representantes de las nueve peñas de la ciudad: La Unión, Los Brincos, La Simpatía, Logroño, Aster, La Alegría, Rondalosa, La Rioja y La Uva.

En el encuentro el alcalde ha resaltado "el trabajo, la implicación, la ilusión y la aportación de las peñas y de cada uno de los peñistas de la ciudad en las fiestas. Son imprescindibles para que todos disfrutemos de los días festivos y quizás no siempre tengan el reconocimiento que merecen".

En este sentido, Escobar ha reiterado el agradecimiento desde el Ayuntamiento de Logroño a este trabajo y a su implicación activa para que la ciudad se inunde con la música de sus charangas, el aroma y el sabor de sus degustaciones y su alegría "que refleja el espíritu de los logroñeses y logroñesas".

Las nueve peñas, además de abrir sus chamizos, amenizar con sus charangas las calles y la salida de los toros, organizan un buen número de actos festivos durante las fiestas de San Mateo.

La Semana Gastronómica impulsada por la Federación de Peñas celebrará una nueva edición en la Plaza del Mercado que, como cada año, congregará a multitud de logroñeses para disfrutar de las diferentes degustaciones.

Desde la federación se desarrollan también otras importantes citas festivas como 'De Pinchos y Vinos', la Exaltación de chuletillas asadas, su participación en el desfile de Carrozas, el desfile final de fiestas y la Quema de la Cuba.

El alcalde ha agradecido también que las peñas se hayan sumado a la campaña impulsada por el Gobierno local 'San Mateo se vive sin agresiones y en igualdad', que difundirán en sus chamizos.

