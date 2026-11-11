El avance de las obras en la intersección de Pérez Galdós con Vara de Rey provocará la reducción de carriles

LOGROÑO 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El desarrollo de las obras de reordenación del espacio en la intersección de la calle General Vara de Rey con avenida Pérez Galdós conllevará la reducción de los carriles de Vara de Rey durante la jornada del jueves 12 y el viernes 13 de noviembre.

En la planificación del desarrollo de las obras, se trabajará de manera simultánea en dos de los cuatro carriles de la calle Vara de Rey, dejando siempre disponible al tráfico rodado un carril de cada sentido.

Las obras se realizarán en dos fases que comienzan mañana, jueves 12 de noviembre, e irán alternando los carriles sobre los que se actúe. En ningún caso se cerrará el tráfico rodado. Estas actuaciones se van a desarrollar a la altura de los números 45 y 43 de la calle General Vara de Rey, en un tramo de apenas 41 metros.

Los trabajos van a estar debidamente señalizados y se ruega a los conductores que extremen la precaución en el tramo afectado por las obras, sin rebasar la velocidad recomendada de 20 kilómetros por hora.