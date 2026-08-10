Avanzan las obras de construcción del Centro de Especialidades y Cirugía Mayor Ambulatoria 'Adoración Sáenz'

Instalación de la grúa torre que permitirá levantar la estructura del edificio - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja ha valorado el avance de las obras de construcción del Centro de Especialidades y Cirugía Mayor Ambulatoria 'Adoración Sáenz' en el terreno del antiguo hospital San Millán de Logroño, junto al CARPA.

En nota de prensa, ha indicado que a finales de julio quedó instalada la grúa torre, de más de 37 metros de altura bajo gancho y 55 metros de flecha, que contribuirá a levantar la estructura del edificio, el cual albergará las nuevas consultas y quirófanos de Oftalmología y Unidad del Dolor, mejorando la atención sanitaria de los riojanos.

Las obras de construcción comenzaron en el mes de marzo con el acto simbólico de la colocación de la primera piedra y se prolongarán aproximadamente 20 meses, hasta finales de 2027, con una inversión de unos 24 millones de euros para una superficie de 7.160 metros cuadrados.

Se trata de la primera fase de un complejo asistencial que se completará con un segundo volumen de 2.130 metros cuadrados cuyo proyecto comenzará a redactarse al terminar esta primera fase.

El nuevo Centro de Especialidades y Cirugía Mayor Ambulatoria "Adoración Sáenz" se organizará en cuatro plantas y ofrecerá servicios "estratégicos" para la atención sanitaria especializada, "permitiendo duplicar la capacidad quirúrgica ambulatoria del Hospital Universitario San Pedro, mejorando la eficiencia tanto en consultas como en intervenciones sin hospitalización y reduciendo los tiempos de espera".

En esta primera fase el Servicio Riojano de Salud sumará cinco quirófanos de cirugía mayor ambulatoria -tres de ellos destinados exclusivamente a Oftalmología-con sus espacios de preparación y recuperación, salas blancas, nuevas consultas y áreas técnicas.

El SERIS reforzará asimismo la plantilla de profesionales sanitarios en especialidades clave para afrontar patologías asociadas al envejecimiento y la cronicidad. Además, el centro contará con tecnología de última generación para el diagnóstico y tratamiento.

El Ejecutivo ha destacado que la construcción de este edificio se enmarca en el compromiso del Gobierno Regional por renovar y dotar a La Rioja de nuevas infraestructuras sanitarias, "acometiendo de forma simultánea proyectos de tanta envergadura como el Centro de Especialidades 'Adoración Sáenz', la Ampliación de Urgencias, la Ampliación del Centro de Salud de Calahorra, el CIBIR+, la nueva unidad de Endoscopia Digestiva y Respiratoria en el HUSP o la suma de ampliación de consultas y nuevo gimnasio de Rehabilitación en el Hospital Universitario de Calahorra, por citar algunas de ellas".