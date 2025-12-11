Avanzan las obras de instalación de un ascensor exterior en las viviendas de Cáritas en La Estrella - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

LOGROÑO, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Urbanismo, Espacio Público y Ciudad Circular, Iñigo López-Araquistáin, ha visitado esta mañana las obras de instalación del ascensor exterior en las viviendas de Cáritas, situadas en el número 8 de la calle Manantiales.

En la visita han participado también el arquitecto Javier Aldama y por varios vecinos y vecinas del edificio. Esta intervención ha sido posible tras la concesión de la correspondiente licencia municipal, con la que el Ayuntamiento ha dado respuesta a una demanda vecinal histórica que solicitaba eliminar las barreras arquitectónicas existentes en el inmueble, "una actuación que permitirá mejorar de forma significativa la accesibilidad del edificio y la calidad de vida de sus residentes" tal como ha destacado el propio edil.

En la visita, López-Araquistáin ha explicado que "se trata de la primera licencia concedida en nuestra ciudad para la instalación de un ascensor exterior que ocupa un espacio de dominio público", y ha añadido que "si bien es verdad que en otras ciudades ya existen casos similares, en la nuestra esta es la primera, lo que ha requerido trabajar junto con los técnicos municipales para dar la mejor solución para los vecinos".

En este sentido, el concejal ha insistido en que "la accesibilidad no es un añadido ni un capricho, es un derecho, y desde el Ayuntamiento lo tenemos claro y trabajamos para que todos los vecinos y vecinas puedan vivir en condiciones de igualdad".

Asimismo, ha subrayado que actuaciones como esta "ponen a las personas en el centro de la política urbana y reflejan nuestro compromiso con un urbanismo más humano, inclusivo y capaz de responder a las necesidades reales de la ciudadanía".

La instalación del ascensor se ajusta a la normativa urbanística vigente, que contempla la posibilidad de autorizar elementos exteriores adosados a las fachadas cuando constituyen la única solución técnica o económicamente viable para garantizar la accesibilidad tras un análisis detallado del edificio.

En este caso, el ascensor exterior permitirá salvar las limitaciones estructurales del inmueble sin comprometer su seguridad. Con esta actuación, el Ayuntamiento de Logroño continúa avanzando en su estrategia para mejorar la accesibilidad universal en la ciudad, especialmente en aquellos edificios residenciales que albergan a colectivos con mayor vulnerabilidad.

MÁS DE 390.000 EUROS EN LAS AYUDAS A LA ACCESIBILIDAD EN VIVIENDAS

La última convocatoria de subvenciones del Ayuntamiento de Logroño para la accesibilidad universal en viviendas y en elementos comunes de edificios se ha resuelto con la concesión de 121 solicitudes en estas líneas de ayudas, de las 185 que se presentaron. En concreto, el Ayuntamiento otorgará una subvención total que asciende a 390.096,8 euros, casi el doble que en el ejercicio anterior.

Con esas ayudas, se favorecen inversiones que promueven viviendas accesibles, mejorando la calidad de vida de los que más lo necesitan. Estas ayudas tienen por objeto convertirse en una herramienta eficaz para fomentar la accesibilidad universal en la ciudad, aspecto crucial para garantizar la igualdad y la inclusión, especialmente para personas con movilidad reducida y los mayores. Por un lado, se encuentran las actuaciones privadas encaminadas a la adecuación a la accesibilidad universal en las viviendas logroñesas y, por otro, las referidas a elementos comunes de edificios.