Avanzan los trabajos para la creación de un espacio de duelo perinatal en el cementerio de Logroño

Laura Rivas, concejala de Cementerios, en el futuro espacio de duelo perinatal - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

LOGROÑO, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño va avanzando en los trabajos para la creación de un espacio perinatal en el cementerio municipal de la ciudad, que estará listo para poder ser utilizado posiblemente "para finales de abril o principios de mayo", según ha calculado este lunes la concejala de Cementerios, Laura Rivas.

Rivas, que ha visitado esta mañana el espacio donde se trabaja en la creación de esta nueva zona del camposanto, ha reseñado que "el objetivo es facilitar el duelo de las familias que han sufrido la perdida de un hijo o hija, desde no natos a partir de las 22 semanas de gestación hasta recién nacidos".

Con una superficie de 800 metros cuadrados, este espacio albergará 24 espacios distribuidos en seis columbarios, cada uno con capacidad para cuatro urnas, y contará con un pavimentación de acceso que facilitará el drenaje sostenible y varios bancos a su alrededor.

A pocos metros de la entrada principal del camposanto logroñés (calle María Dolores Malumbres, 2), el Ayuntamiento habilitará una zona verde presidida por una fuente ornamental que está siendo rehabilitada. El espacio estará rodeado por varias mariposas azules, símbolo internacional de duelo perinatal.

Los trabajos, que comenzaron en febrero, cuentan con un presupuesto de 30.000 euros (IVA incluido), están siendo relazados por la empresa Construcciones Calleja, S.A. y se estima que finalicen en las primeras fechas del mes de mayo.

En palabras de la edil, "el espacio perinatal del cementerio municipal de Logroño nace con la voluntad de ofrecer un lugar de reconocimiento, recuerdo y acompañamiento para las familias que tienen que superar una pérdida tan difícil como la gestacional, perinatal o neonatal".

Desde el Ayuntamiento, ha subrayado Rivas, "queremos que se sientan arropadas y darle visibilidad a un duelo que en muchas ocasiones se vive en silencio".

Ha recordado igualmente que esta iniciativa "nace también con el mayor de los respetos y de la sensibilidad ante una demanda de la sociedad logroñesa, de unos padres como Carolina y Sergio que vinieron a vernos, hasta que este proyecto finalmente verá la luz en unos meses gracias a Valentina".

"En definitiva, un lugar pensado para recordar, acompañar y visibilizar un duelo que merece respeto y comprensión. Porque incluso las vidas más breves dejan una huella profunda, queremos ofrecer a las familias un espacio donde su memoria siempre tenga un lugar", ha concluido la concejala.