Una avería deja sin suministro eléctrico y telefónico a Ventrosa y otras localidades riojanas

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LOGROÑO 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Ventrosa, Domingo Blanco, ha informado esta tarde al Centro de Coordinación SOS RIOJA 112 de la interrupción del suministro eléctrico y telefónico en la zona.

Tras informar a Guardia Civil y contactar con Iberdrola se confirma que la avería afecta a las localidades riojanas de Mansilla, Villavelayo, Ventrosa, Brieva y Las Viniegras.

Según la información facilitada por la compañía, el tiempo estimado para el restablecimiento del suministro eléctrico es de aproximadamente 4 horas.