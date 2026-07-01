'Ayúdale A Volar' Logra Que Cerca Del 80 % De Las Aves Huérfanas Acogidas Sobrevivan Y Regresen Al Medio Natural - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El director general de Medio Natural y Paisaje, Ignacio Sáenz de Urturi, ha participado, en el pantano de La Grajera, en la primera suelta colectiva de esta temporada, donde se ha devuelto a la naturaleza a 25 ejemplares de aves y un erizo.

Con esta iniciativa la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente busca fomentar la participación ciudadana en el cuidado de crías de aves huérfanas que han caído del nido. Este emblemático espacio riojano ha sido el escenario elegido un año más por reunir las condiciones óptimas de vegetación, hábitat y masas de agua que requiere cada especie para su correcta adaptación inicial.

El acto, que ha contado con la asistencia de personal técnico del Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de La Fombera y de los propios voluntarios que participan en el proyecto, ha servido para liberar a siete urracas, cinco gorriones, seis cernícalos, dos cigüeñas, un verderón, una paloma torcaz, un colirrojo, un petirrojo, un jilguero y un erizo.

"'Ayúdale a volar' ha dado una segunda oportunidad a 520 animales, logrando que casi el 80 % regrese al medio natural gracias a los cuidados de los voluntarios. Más allá de la conservación biológica, este es un voluntariado inclusivo y sin barreras que educa en valores y aporta notables beneficios terapéuticos para las familias y 43 colectivos sociales, como residencias de mayores y centros de diversidad funcional, que participan activamente en la iniciativa", ha destacado Ignacio Sáenz de Urturi.

El programa centraliza sus esfuerzos a través del Centro de Recuperación de La Fombera, una instalación de referencia en La Rioja que el pasado 2025 registró un récord histórico con el ingreso de 1.809 animales vivos, un 82 % aves, con un índice de recuperación del 53 %.

"Este incremento constante en las llamadas y recepciones de ejemplares es el reflejo directo de que hay cada vez una mayor concienciación, especialmente durante los meses de julio y agosto, que coinciden con la época más crítica para la supervivencia de las crías jóvenes", ha indicado el director general.

Una experiencia con beneficios terapéuticos 'Ayúdale a volar' se dirige a particulares y familias que quieran contribuir al cuidado de las aves de su entorno más cercano, pero también a centros o residencias que trabajen con personas mayores, personas con diversidad funcional, colectivos en riesgo de exclusión social.

Actualmente hay inscritos en el programa cerca 450 voluntarios particulares y 43 colectivos de carácter social.

TAREA DE LOS VOLUNTARIOS

La tarea de los voluntarios consiste en alimentar a las aves entre 5 y 7 veces al día (cada 2-3 horas) el tiempo necesario hasta que el polluelo esté en condiciones para ser devuelto al medio natural, entre dos y cuatro semanas dependiendo de la especie y de su edad. Antes de la entrega, todos los animales son supervisados por el personal de La Fombera, que registra su ingreso y certifica el correcto estado sanitario de la cría. Junto con el ave, reciben la autorización de tenencia de aves silvestres que deben rellenar y todo el material necesario, así como información detallada para su alimentación y cuidado, tanto de las crías en general como de la especie.

Mientras dure el acogimiento, tiene a su disposición un teléfono (en horario de 8,00 a 14,00 horas y de 15,00 a 20,00 horas, todos los días de la semana) donde los técnicos resolverán cualquier duda que surja durante la crianza, y desde el que se informa también sobre la evolución del animal y el momento adecuado para su liberación. Para inscribirse en el programa hay que rellenar el formulario que aparece en la página web www.larioja.org/ayudaleavolar. Para cualquier consulta pueden llamar al teléfono 941 291 100 Ext. 33495/33316 o escribir al correo ayudaleavolar@larioja.org.

RÉCORD DE INGRESOS EN EL CRFS

La cifra de animales que llegan al Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de La Fombera no ha dejado de crecer en los últimos años, gracias a la sensibilización creciente de la población, pasando de 288 en 2010 a los más de 1.800 el año pasado. Aproximadamente, la mitad de los animales ingresados consiguen recuperarse y ser devueltos al medio natural.

Aunque el Centro de Recuperación de Fauna Silvestre La Fombera (CRFS) acepta todo tipo de animales silvestres, la mayor parte de los ingresos son aves, ya que son fácilmente visibles por el observador y además presentan un mayor número de especies que los otros grupos.

De hecho, el año pasado del total de ejemplares ingresados vivos, 1.592 eran aves, el 82 % del total. Las localidades con mayor número de avisos son Logroño (697), Calahorra (98) y Anguiano (72).