Las ayudas destinadas a financiar el coste de los seguros agrarios contarán con un presupuesto de cinco millones

LOGROÑO, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha autorizado hoy a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente un gasto de cinco millones de euros para convocatoria de 2026 de las ayudas destinadas a financiar el coste de los seguros agrarios incluidos en el Plan de Seguros Agrarios Combinados 2025.

Tal y como ha trasladado el portavoz del Gobierno de La Rioja en rueda de prensa, el Gobierno de La Rioja incrementa en 500.000 euros el presupuesto disponible respecto al ejercicio anterior "con el objetivo de incentivar la contratación de pólizas".

Tras considerar que agricultores y ganaderos "tienen razón en muchas de sus reivindicaciones", ha señalado cómo "una de las cuestiones que pueden incidir en la pérdida de rentabilidad son las catástrofes ambientales".

Como novedad en esta campaña, ha destacado, la Consejería de Agricultura "ha introducido una importante mejora para adecuar esta norma a la realidad productiva de la Rioja y facilitar el acceso a las ayudas a la contratación de seguros, a las cooperativas y a las sociedades agrarias de transformación".

Tal y como ha trasladado Domínguez, hay una tendencia creciente en los últimos años, con cifras superiores al ochenta por ciento de la superficie en cultivos herbáceos y el setenta por ciento en el viñedo, "con porcentajes por encima o muy por encima de la media nacional registrada".

Este incremento, ha añadido, se demuestra también en el último balance de aseguramiento en uva, que arroja en uva y en viñedo, "que arroja en la actual campaña un aumento de la superficie asegurada de 270 hectáreas".

La convocatoria establece medidas específicas de apoyo a colectivos prioritarios, como el incremento adicional de cinco puntos porcentuales en la subvención para jóvenes agricultores y explotaciones de titularidad compartida.

Los agricultores y ganaderos riojanos pueden asegurar sus explotaciones durante este 2026 mediante 29 líneas para las producciones agrícolas y otras once para la ganadería.