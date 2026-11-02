Las ayudas a la emancipación juvenil conceden subvenciones para 2.337 proyectos formativos de jóvenes riojanos

LOGROÑO 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

La formación es una de las herramientas que permite a los jóvenes avanzar hacia su autonomía personal y profesional. En este ámbito se enmarcan las ayudas a la emancipación juvenil en materia de formación que impulsa el Instituto Riojano de la Juventud (IRJ), cuya resolución definitiva se publica hoy, 2 de noviembre, en el Boletín Oficial de La Rioja (BOR). La convocatoria concede subvenciones para 2.337 proyectos, por un importe total de 509.355,70 euros.

En total, se han presentado 1.749 solicitudes que reunían 2.391 proyectos. De los proyectos finalmente subvencionados, 1.972 corresponden a la obtención de permisos de conducción, 289 a la preparación de oposiciones y 76 a otros cursos de formación.

PERMISOS DE CONDUCCIÓN Y OTRAS ACTIVIDADES FORMATIVAS

La cuantía concedida se distribuye en dos líneas: 379.489,68 euros para permisos de conducción y 129.866,02 euros para otras actividades formativas, que incluyen la preparación de oposiciones y otros cursos. De esta manera, la convocatoria contempla distintas opciones para que los jóvenes riojanos puedan ampliar su formación y mejorar sus posibilidades de acceso al empleo.

Las personas beneficiarias pueden consultar en la resolución publicada en el BOR las condiciones y los plazos para justificar la ayuda recibida. La documentación deberá presentarse conforme a lo establecido en la convocatoria, en su apartado undécimo.