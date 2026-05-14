El Ayuntamiento activará el sábado un dispositivo especial de seguridad y movilidad con motivo del encuentro de la UDL

Archivo - Campo municipal de fútbol de Las Gaunas - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO 14 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño pondrá en marcha el sábado, 16 de mayo, un dispositivo especial de seguridad y movilidad con motivo del encuentro que disputarán en el Estadio Municipal Las Gaunas (20,15 horas) la Unión Deportiva Logroñés y el Getafe B, en el que será el partido de vuelta de la primera ronda del play off de ascenso a Primera Federación.

En el dispositivo participarán efectivos del Cuerpo de Policía Local, que reforzará su servicio habitual, Protección Civil y el Servicio de Limpieza, así como otros medios no municipales como Policía Nacional o SOS Rioja.

Debido a la concentración de los aficionados locales en el parque Gallarza antes de su salida hacia el estadio, prevista en torno a las 17,15 horas, la avenida República Argentina estará cortada al tráfico, en el tramo comprendido entre avenida Pérez Galdós y la calle Huesca, desde las 16,00 horas, aproximadamente, hasta las 18,00 horas.

Entre las 18,00 y las 20,00 horas la avenida de la Sierra, entre las calles Clavijo y Salustiano Olózaga, permanecerá cortada al tráfico para facilitar el acceso peatonal al estadio.

Este corte podría prolongarse o afectar a varias calles aledañas al estadio en función de la valoración que se realice desde Policía Local para favorecer los accesos y la seguridad del entorno.

El tramo volverá a estar abierto al tráfico rodado durante el encuentro, para ser cortado de nuevo desde la finalización del partido hasta que el público haya abandonado el campo y el entorno recupere la movilidad habitual.

MEJOR A PIE O EN TRANSPORTE PÚBLICO

Dado que los itinerarios de las líneas de autobús urbano que dan servicio a los barrios de La Guindalera y La Cava-Fardachón, y a que el aparcamiento público del Palacio de los Deportes estará ocupado todo el fin de semana con motivo de la prueba de ciclismo MTB 'La Rioja Bike Experience', se recomienda a la ciudadanía acudir al estadio a pie.

En caso de tener que hacerlo en vehículo particular, más allá de las plazas de estacionamiento del entorno, existen otros espacios alternativos de gran capacidad, como el del Recinto Ferial Las Norias o el del entorno del campus de la Universidad de La Rioja.

SDL Y 'LA RIOJA BIKE EXPERIENCE'

De cara al encuentro que disputará la Sociedad Deportiva Logroñés ante Castellón B en la vuelta del play out por la permanencia en Segunda Federación (domingo 17 a las 18,00 horas) se desarrollará el dispositivo habitual para eventos deportivos.

En cuanto a la prueba de ciclismo MTB 'La Rioja Bike Experience', que se celebrará del viernes 15 al domingo 17, el dispositivo se centrará en la movilidad, con cortes puntuales de calles para las salidas y llegadas de las etapas:

Viernes 15: salida desde el Camino de la Coronilla (entorno de Pradoviejo) a las 15,00 horas y llegada estimada a las 19,15 horas a la calle Alemania.

Sábado 16: salida desde el Palacio de los Deportes de 9,15 a 10,15 horas y llegada estimada al mismo punto entre las 11,45 y las 16,30 horas.

Domingo 17: salida desde el Palacio de los Deportes de 9,15 a 10,15 horas y llegada estimada al mismo punto entre las 11,15 y las 15,30 horas.