LOGROÑO 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Alfaro moviliza más de un millón de euros para modernizar la Red de caminos. Con ello, el Consistorio alfareño busca garantizar la seguridad, la conectividad y la eficiencia de los viales que sostienen la economía del municipio a través de las siguientes inversiones: ompulso al sector industrial: Camino de la Balsa El pasado 1 de abril se recibió la obra ejecutada por la empresa Excavaciones Redondo Solozabal, S.L. con una inversión de 80.400 euro.

Esta actuación mejora directamente el acceso a 4 empresas clave del sector industrial: Talleres Luis Vidal, Maderas Laureos, Transportes Molinero y Adibor. Una obra integral en la Costera de la Plana Se ha adjudicado recientemente a la empresa ORIZON Constructora y Medioambiente, S.L. las obras del 'Camino Costera de la Plana' por un importe de 226.380,12 euro.

Esta intervención prevista en un plazo de 6 semanas incluye: la instalación de la tubería de abastecimiento de agua de boca, la nueva canalización de pluviales y la mejora del firme para el acceso a explotaciones agrícolas e instalaciones industriales.

Además, cuenta con nuevos proyectos para la restitución y mantenimiento de caminos rurales principales y Camino Viejo El Pilar Se ha publicado la licitación para el Mantenimiento de Caminos Rurales. Hasta el 30 de abril, las empresas podrán presentar ofertas para un contrato valorado en 485.660 euro.

Finalmente, en el pleno celebrado el pasado 30 de marzo, se aprobó una partida de 350.000 euro destinada específicamente a la próxima licitación del Camino Viejo del Pilar, una obra muy demandada que comenzará su proceso administrativo de forma inminente. El objetivo es fortalecer el tejido industrial y agrícola, facilitando el acceso a empresas locales y explotaciones rurales.