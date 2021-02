El Ayuntamiento de Alfaro pide a sus vecinos que sigan respetando las restricciones y no se reúnan el 'Día de la Culeca'

LOGROÑO, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Alfaro pide a sus vecinos que "no realicen reuniones entre no convivientes así como que no acudan al monte de la Plana" para celebrar el Día de la Culeca, "con motivo de la situación sanitaria actual y la normativa decretada por el Gobierno de La Rioja" ante la pandemia del coronavirus.

"Sabemos que el Día de la Culeca es un día con gran tradición para toda la ciudadanía alfareña, pero en estos tiempos con la crisis sanitaria actual es inviable celebrarlo", afirman en una nota de prensa.

"Debemos evitar el máximo posible los contactos entre no convivientes", continúan.

Además, desde el Consistorio indican que durante este día existirá un dispositivo especial de Policía Municipal para controlar la ciudad (cuartos, bajeras, casillas, viviendas...) y el monte de la Plana.

Con todo ello, concluyen, "sabemos que una gran mayoría de ciudadanos alfareños están siguiendo las medidas a rajatabla y sabemos el esfuerzo personal que eso conlleva, es por ello que os pedimos no relajarnos ante esta nueva celebración. Ojalá el próximo año podamos celebrarlo como se merece y como nos gusta.