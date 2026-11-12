El Ayuntamiento aprueba la licitación para ejecutar el proyecto de obras de renovación integral y mejora del Mundial 82

LOGROÑO 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local ha aprobado el proyecto y la licitación para la renovación integral de las instalaciones deportivas del Mundial 82, cuyas obras se adjudicarán a finales de año, en una apuesta por modernizar y mejorar las infraestructuras deportivas en Logroño.

La obra contempla un plazo de ejecución de diez meses y está previsto licitarla en tres lotes de manera que se puede solapar la ejecución.

Con un presupuesto de 7.709.073,04 euros supone una importante inversión para modernizar y mejorar las instalaciones deportivas de la ciudad.

El Ayuntamiento apuesta de este modo por unas infraestructuras deportivas del máximo nivel y, con esta actuación, el Mundial 82 alcanzará ese nivel del que se van a beneficiar miles de deportistas y unas 15.000 visitas al año.

El proyecto de ejecución de las obras de reforma de las instalaciones del Mundial 82 fue contratado por Logroño Deporte y redactado por IDOM Consulting Eingenieering Architecture, S.A.U, bajo la Dirección General de Arquitectura del Ayuntamiento.

Con esta intervención integral las instalaciones deportivas del Mundial 82 se convertirán en una instalación contemporánea integrada en su entorno, en la que destaca su funcionalidad y versatilidad, con un eficiente ahorro energético, gracias a soluciones sostenibles en términos constructivos y un centro que ofrece accesibilidad universal, además de unos campos de fútbol de hierba artificial de última generación para nuestro deporte base.

Además, el proyecto contempla un nuevo edificio de servicios contemporáneo, el acondicionamiento y dotación de nuevos usos de las gradas, mejoras en la accesibilidad y ampliación del aforo mediante un graderío modular.