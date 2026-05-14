El Ayuntamiento asegura que la Biblioteca Rafael Azcona refuerza su actividad cultural y de fomento de la lectura

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LOGROÑO 14 May. (EUROPA PRESS) -

La Biblioteca Municipal Rafael Azcona "continúa consolidándose como uno de los principales espacios culturales y de encuentro de la ciudad gracias al mantenimiento y refuerzo de su programación cultural, educativa y de fomento de la lectura".

Durante 2025, la biblioteca y sus espacios asociados registraron más de 275.000 usos.

En concreto, 214.910 personas utilizaron las instalaciones de la Rafael Azcona, a las que se suman las 18.083 registradas en el Punto de Lectura de La Rosaleda, 8.896 en La Pajarera y 2.052 en la bibliopiscina. Además, el servicio de préstamo alcanzó los 38.350 préstamos bibliográficos, informan desde el Consistorio.

La Biblioteca Rafael Azcona mantiene a lo largo del año una programación amplia y diversa dirigida a todos los públicos, con clubes de lectura, talleres, cuentacuentos, actividades de alfabetización digital, y espacios de estudio y de creación.

La actividad de la biblioteca se complementa con proyectos desarrollados junto a entidades sociales como ASPRODEMA y Plena Inclusión, así como con espacios especializados como ArteFábrica, dedicado a la ilustración y las artes del libro.

La programación infantil y juvenil continúa siendo una de las líneas prioritarias del centro, con iniciativas nuevas como la bebeteca para menores de 0 a 3 años, los campamentos de convivencia lectora en Semana Santa y verano que se han realizado por primera vez y han llenado todas sus plazas y nuevas actividades dirigidas específicamente a adolescentes y jóvenes.

Entre las novedades destaca el club de lectura 'Crear letras' de La Rosaleda, que une literatura y artes escénicas a través de la lectura de grandes obras y su posterior asistencia a adaptaciones teatrales.

Asimismo, la Biblioteca Rafael Azcona está teniendo un papel destacado dentro de la programación del Año Azcona, con actividades culturales, creativas y formativas para acercar la figura y la obra del escritor y guionista logroñés a nuevos públicos.

Talleres juveniles, concursos creativos, clubes de lectura y actividades de ilustración y serigrafía forman parte de una programación específica vinculada a esta conmemoración cultural.