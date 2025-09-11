Ayuntamiento de Calahorra acometerá la accesibilidad y mejora de la plaza de toros en una primera fase por 550.000 euros

Archivo - Plaza de toros de Calahorra - AYUNTAMIENTO DE CALAHORRA - Archivo

La alcaldesa de Calahorra, Mónica Arceiz, ha informado este jueves de que "en 2026 se llevará a cabo la accesibilidad y seguridad de la plaza de toros para que todo el mundo pueda acceder".

Será la primera fase de las tres previstas para reformar el coso calagurritano, cuyo coste total asciende a casi 7 millones de euros, según la valoración del estudio redactor del proyecto Badik Arquitectura & Ingeniería S.L.

"Una cifra inasumible ahora mismo para nuestro Ayuntamiento. Gestionar bien es decir ahora esto no podemos hacerlo ya que acometer este proyecto hipoteca otras actuaciones más necesarias que tiene Calahorra y paraliza obras y servicios que son igual de importantes para todos los calagurritanos", ha explicado Arceiz.

La primera edil ha añadido que "otros hubieran hipotecado a Calahorra con un gasto desorbitado, endeudando a la ciudad y aparcando cualquier otra inversión, pero nosotros no".

En sus palabras, "una de las señas de este equipo de gobierno es la sinceridad, hablamos claro y somos transparentes, y creemos que gobernar bien no es gastar a cualquier precio, sino invertir con sentido común y coherencia". "El dinero público -ha dicho- es el dinero de los ciudadanos y tiene que emplearse con el máximo rigor".

Por eso, ha afirmado que "nos encantaría anunciar hoy el comienzo de una remodelación única e integral, pero cuando la estimación de los técnicos se multiplica casi por 3 con respecto al presupuesto inicial, lo que hace un gobierno responsable es buscar soluciones que no perjudiquen a nuestra ciudad ni a nuestro compromiso de gobierno".

"Y hoy toca anunciar que haremos la plaza accesible, con otras mejoras necesarias y dejaremos el resto de la transformación para la próxima legislatura, si así lo quieren los calagurritanos", ha añadido Arceiz.

En un principio, "los técnicos municipales estimaron que cubrir la plaza de toros y una mínima reforma de su interior tendrían un precio de 2,7 millones porque al estar protegida, entendían que no sería necesario realizar una gran transformación", ha detallado la alcaldesa.

Este importe aumentó a 4 millones en el anteproyecto presentado por Badik Arquitectura & Ingeniería S.L. debido a que "para convertirla en espacio multiusos, era imprescindible modificarla interiormente", ha aclarado la alcaldesa.

A ello ha sumado que "el estudio redactor ya está concluyendo el proyecto definitivo y nos ha comunicado que el presupuesto de remodelación de la plaza se acerca a los 7 millones de euros, debido a variaciones en las mediciones".

En su comparecencia Mónica Arceiz ha dejado claro que "mantenemos nuestro compromiso: la plaza de toros será un espacio polivalente donde celebrar espectáculos, competiciones deportivas y conciertos, pero ahora no podemos hipotecar el dinero de los calagurritanos".

"Tenemos servicios que mejorar. Tenemos que seguir aumentando la seguridad en nuestras calles. Y tenemos que seguir construyendo una mejor ciudad", ha incidido.

UNA PLAZA DE TOROS ACCESIBLE

Esta primera fase, cuyo presupuesto es de aproximadamente 550.000 euros consistirá en la instalación de un ascensor y la construcción de una rampa y espacios adaptados para personas con movilidad reducida.

También incluye el cambio de la barrera y burladeros, la remodelación de los corrales con nuevas barandillas y pasarela, la ampliación del callejón y un primer bloque de aseos. Con estos trabajos, que comenzarán a principios de 2026, el coso taurino será accesible y más seguro.

La siguiente fase se centrará en la remodelación interior de la plaza con más vomitorios y salidas de emergencia, la colocación de asientos, una nueva planta de graderío y más aseos.

Todas estas actuaciones superan los 3,2 millones de euros y convertirán la plaza en un espacio polivalente. La cubrición se haría en la tercera fase con un coste de más de 3 millones de euros.

"En la primera fase vamos a hacer lo imprescindible y luego el resto hasta completar la transformación sin comprometer el futuro de nuestra ciudad de manera ordenada, con financiación garantizada y la seguridad de que con ella estamos mejorando la ciudad", ha concluido Mónica Arceiz.