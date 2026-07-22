Ayuntamiento de Calahorra aportará 15.000 euros para la restauración de la Capilla del Pilar de la Catedral

Ayuntamiento de Calahorra y Amigos de la Catedral firman un convenio para financiar la restauración de la capilla del Pilar - AYUNTAMIENTO DE CALAHORRA

LOGROÑO, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Calahorra, Mónica Arceiz, y el presidente de la asociación Amigos de la Catedral de la ciudad, José Antonio Royo, han firmado este miércoles el convenio de colaboración por el que el Ayuntamiento concede una subvención de 15.000 euros para financiar los trabajos de restauración de la capilla del Pilar de la Catedral de Santa María.

Las obras que comenzaron hace unos días tienen como finalidad mejorar el estado de conservación de esta capilla. A la firma han asistido la concejala de Cultura y Turismo, Reyes Zapata, e integrantes de la directiva de la asociación.

Los trabajos consisten en la retirada de los escombros de la parte trasera del retablo para facilitar la correcta conservación del mismo, mejorando la ventilación de su zona inferior, y del frontal del altar, así como del zócalo de madera del muro de la derecha y del retablo del muro de ese mismo lateral.

El proyecto contempla varias intervenciones en esta capilla de la Catedral de Santa María dedicada a la Virgen del Pilar como el levantamiento de la tarima existente, la demolición del solado de baldosas, levantamiento de la lápida de piedra natural y la aplicación de solera de hormigón de cal armado en el suelo tras su compactado y vertido de áridos y nueva aireación.

La excavación del suelo de la capilla será supervisada por un arqueólogo. Todas estas actuaciones formarán parte de la primera fase de las obras de restauración de la capilla del Pilar y continuarán avanzando en la conservación de la Catedral de Santa María, el edifico más emblemático del patrimonio histórico y artístico de Calahorra.

La capilla del Pilar es una de las 16 capillas que alberga la Catedral y forma parte del conjunto de espacios que, de manera progresiva, están siendo restauradas para asegurar su conservación y realzar su valor patrimonial.

La alcaldesa ha agradecido la dedicación y el esfuerzo de la asociación Amigos de la Catedral, cuya implicación está siendo fundamental para recuperar y preservar uno de los edificios más representativos de Calahorra.

Y ha asegurado que "desde el Ayuntamiento vamos a seguir colaborando con iniciativas que ayuden a conservar nuestro patrimonio porque forma parte de nuestra historia, de nuestra cultura".