El Ayuntamiento de Calahorra ha concedido 84 bonos culturales jóvenes en 2026

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LOGROÑO, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Calahorra ha concedido un total de 84 bonos culturales para jóvenes en 2026 con el propósito de facilitar y fomentar el acceso de los jóvenes calagurritanos a las actividades culturales y artísticas, así como de promover hábitos de consumo cultural entre la juventud de la ciudad y favorecer su participación en la vida cultural de Calahorra.

En 2026 se han otorgado 12 bonos más que el año pasado, lo que refleja la buena acogida de esta iniciativa entre los jóvenes de Calahorra. Con esta medida, el Ayuntamiento de Calahorra reafirma su compromiso con los jóvenes calagurritanos y con la promoción de la cultura.

Los bonos son personales e intransferibles y tienen un valor de 50 euros, pueden canjearse hasta el 15 de septiembre en los establecimientos de ocio y cultura de Calahorracomo librerías y tiendas de música de la ciudad y los cines ARCCA. Además, cada joven beneficiario de estos bonos recibe 2 invitaciones para la programación municipal del teatro Ideal y otras 2 invitaciones para visitar el Museo de la Verdura.

Estos bonos culturales están dirigidos a los jóvenes empadronados en Calahorra, que cumplan 18 años en 2026 de la convocatoria y que no

tengan deudas con la Hacienda municipal, la Agencia Tributaria o la Seguridad Social.

Desde el Ayuntamiento se anima a los jóvenes beneficiarios a "aprovechar estos últimos días para canjear sus bonos, descubrir nuevas propuestas culturales y disfrutar de las actividades y espacios culturales que ofrece Calahorra". La iniciativa tendrá continuidad el próximo año, ya que en 2027 se volverá a convocar el bono cultural joven, consolidándose como una de las actuaciones municipales dirigidas a acercar la cultura a la juventud.