El Ayuntamiento de Calahorra convoca un concurso para diseñar el cartel de las IV Jornadas Interculturales

Jornadas Interculturales 2025 - AYUNTAMIENTO DE CALAHORRA

LOGROÑO, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Calahorra ha convocado un concurso para diseñar el cartel de las IV Jornadas Interculturales con un único premio de ochocientos euros para el ganador del concurso.

En nota de prensa, el Consistorio calagurritano ha informado de la organización, con la colaboración de varias asociaciones de la ciudad las Jornadas Interculturales de Calahorra, que se celebrarán del 11 de mayo al 5 de junio.

Para esta cuarta edición, el Ayuntamiento ha convocado un concurso para el diseño del cartel anunciador de estas jornadas, cuyas bases fueron aprobadas por la Junta de Gobierno Local en su sesión ordinaria de esta semana.

El plazo de presentación de trabajos permanecerá abierto del 23 de febrero al 22 de marzo de 2026.

Los carteles podrán entregarse presencialmente en la Casa de los Curas (calle Mayor, nº 26), de lunes a viernes de 8 a 13,30 horas, o enviarse por correo ordinario o electrónico a esta dirección ssociales@calahorra.es

La solicitud oficial para participar puede descargarse desde la página web municipal.

El concurso establece un único de premio de ochocientos euros para el autor del cartel ganador. Las obras deberán ser originales e inéditas, no premiadas en otros concursos y ajustarse a las características técnicas establecidas.

El cartel deberá incluir obligatoriamente el texto 'IV Jornadas Interculturales de Calahorra', las fechas de celebración -'Del 11 de mayo al 5 de junio de 2026'- y la imagen corporativa del Ayuntamiento de Calahorra, que facilitará el área municipal de Políticas Sociales.

El jurado estará compuesto por representantes municipales, personal técnico, expertos en arte y un representante del tejido asociativo intercultural de la ciudad y valorará las obras conforme a criterios de creatividad y originalidad, adecuación a la temática intercultural, calidad técnica, viabilidad de reproducción, impacto visual y capacidad comunicativa.

En este concurso pueden participar todas las personas físicas que lo deseen. En el caso de menores de edad, la solicitud deberá ser presentada por su representante legal, que también aportará su DNI y del menor, documento acreditativo de la representación, consentimiento expreso para la participación y cesión de derechos.

Las bases completas están disponibles en la página web del Ayuntamiento de Calahorra y se publicarán en el Boletín Oficial de La Rioja y en la Base de Datos Nacional de Subvenciones.