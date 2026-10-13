El Ayuntamiento de Calahorra destinará 150.971 euros al mantenimiento de los caminos rurales de la ciudad - AYUNTAMIENTO DE CALAHORRA

LOGROÑO 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local ha aprobado, en la Junta de Gobierno Local, destinar más de 150.000 euros al mantenimiento de los caminos rurales de la ciudad. Se actuará en unos 8.352,13 metros cuadrados de 22 caminos.

Concretamente, en los caminos de Rincón de Soto, Alcanadre y Azagra, Vedada, Chef Nino, Dunviro, Molinantes, La Calzada, Murillo- Reinares, de la Ribera, Valvedado, de la Quebrada, conservas Marzo, de la Hoya, fuente Alcalde, del pantano, Minglanillos, vertedero, antiguo paso del tren, fuentes Trece caños y Tejadillo y de la senda Perdiguero.

Se van a llevar a cabo dos tipos de trabajos para el mantenimiento de estos caminos rurales, según las necesidades existentes en cada uno: bacheo con gravilla y emulsión totalmente terminados en 827,43 metros cuadrados y refuerzo del firme asfáltico con aglomerado, en 7.524,70 metros cuadrados, incluyendo el fresado del firme, su retirada y regularización. El objetivo de este contrato es garantizar la circulación por estos caminos en adecuadas condiciones de seguridad.

El tipo de licitación es de 150.971,11 euros y los criterios de adjudicación son el precio (60 por ciento), las mejoras (30 por ciento) y la reducción del plazo de ejecución (10 por ciento). El plazo para realizar estas labores de mantenimiento es de 3 meses. Asimismo, se ha sacado a contratación el suministro en régimen de arrendamiento de un rodillo vibrador autopropulsado de entre 11 y 12 toneladas para el mantenimiento de caminos rurales con firme de zahorras en el término municipal de Calahorra, cuyo importe de licitación es de 30.626,94 euros. La duración del contrato es de doce meses, a partir del 1 de enero de 2027, y el precio es el único criterio valorable en la adjudicación.

Los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas de ambos expedientes pueden consultarse en el perfil de contratante del Ayuntamiento de Calahorra (www.calahorra.es) y en la Plataforma de Contratación del Sector Público (http://contrataciondelestado.es)

CONCESIÓN DE AYUDAS AL COMERCIO Y LA HOSTELERÍA LOCAL

Ha aprobado también la concesión provisional de ayudas, en régimen de concurrencia competitiva, por importe total de 20.282,27 euros a comerciantes y hosteleros de Calahorra. Una nueva línea de subvenciones de apoyo económico a los sectores comercial minorista y hostelero con la que se pretende "aliviar los gastos reales que soportan los pequeños negocios actualmente y ayudarles a mantener las persianas abiertas, ya que generan empleo, garantizan el abastecimiento, inyectan vida e impulsan el crecimiento económico de la ciudad. Hacen que una ciudad esté más viva", según ha informado el concejal de Hacienda, Mario Nafría, en la presentación de estas ayudas. La cuantía de estas ayudas es del 30 por ciento del importe de los gastos corrientes justificados con topes máximos. Hasta 450 euros para los establecimientos del sector de la alimentación y hasta 200 euros para los comercios minoristas general y hostelería".

Van dirigidas a autónomos y microempresas que tienen el domicilio de la actividad en Calahorra, están dados de alta en la actividad económica con una antigüedad mínima de 12 meses y están desarrollando la actividad en el momento de la concesión de la ayuda.

Son subvencionables los gastos realizados y pagados entre el 1 de enero de 2025 y el 30 de abril de 2026 de suministros eléctricos y energéticos, gas, teléfono, internet, alquiler de los locales, cuotas de autónomos vinculadas a la actividad, servicios profesionales de gestoría y asesoría y seguros obligatorios. Se excluyen los gastos relativos al IVA y los no vinculados directamente a la actividad.

"Hemos simplificado la burocracia al máximo, mediante una cuenta justificativa simplificada. Solo hay que presentar la lista de gastos, las facturas y los extractos bancarios que demuestren el pago. Validada la documentación se hará un único abono directo en la cuenta del beneficiario", según ha explicado el pasado mes de junio Mario Nafría.

En la misma sesión, la Junta de Gobierno Local ha reconocido el pago del uso y mantenimiento del pabellón Europa correspondiente al 50 por ciento de los gastos del segundo trimestre de 2025 por la cuantía de 4.072,93 euros, de acuerdo al convenio entre el Ayuntamiento de Calahorra y el Gobierno de La Rioja.

ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS

Ha acordado adjudicar el contrato de servicios de dirección de obra y de ejecución de obra y coordinación de seguridad y salud para la restauración de los muros y de la cubierta de crucero de la iglesia de Santiago a Ignacio Gómez Díaz, arquitecto redactor del proyecto, por el precio de 4.017,20 euros.

Teófilo Nova Ibáñez será el encargado de ejecutar estos trabajos con un presupuesto de adjudicación de 78.000 euros. La actuación consistirá fundamentalmente en la sustitución integral de la estructura de la cubierta, previa ejecución del refuerzo de los cuatro muros portantes, manteniendo la configuración volumétrica y la tipología estructural originales.

La nueva cubierta se resolverá mediante estructura de madera laminada GL24h, más ligera y con mejor comportamiento resistente, eliminando los actuales refuerzos metálicos y minimizando los empujes sobre los muros. Además, se recuperarán las tejas existentes, se reconstruirán las cornisas con piezas idénticas a las originales y se ejecutará la nueva cobertura con soluciones constructivas acordes con las características del edificio histórico.

También se ha adjudicado el contrato privado de servicios artísticos para dos sesiones de zarzuela en el teatro Ideal a la asociación Teatro lírico andaluz por el precio de 13.000 euros, que se representarán los días 14 y 15 de noviembre a las 20,00 y 19,00 horas, respectivamente, así como el espectáculo 'Rioja, tierra de magia' a Antonio Palomino para el 28 de noviembre por 6.655 euros.