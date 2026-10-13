El Ayuntamiento de Calahorra presenta alegaciones contra la explotación porcina proyectada en Pradejón

LOGROÑO 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Calahorra ha presentado alegaciones al proyecto para construir una explotación porcina de cebo en el paraje de Cantarroyuela Baja, en el término municipal de Pradejón, con el objetivo de que se tengan en cuenta las posibles repercusiones ambientales, territoriales y socioeconómicas de esta instalación sobre la ciudad.

Las alegaciones se han registrado durante el periodo de información pública del expediente.

El proyecto contempla la construcción de dos naves ganaderas con una superficie construida de 3.908,81 metros cuadrados y una capacidad de 4.004 plazas de porcino de engorde.

El Ayuntamiento de Calahorra ha fundamentado sus alegaciones en un informe técnico municipal que identifica posibles afecciones derivadas de la gestión de los purines y estiércoles, la dispersión de olores y el incremento del tráfico de vehículos pesados, así como los efectos que estas circunstancias podrían tener sobre el bienestar de la ciudadanía y la actividad económica local.

AFECCIONES A LA SALUBRIDAD PÚBLICA Y AL BIENESTAR VECINAL

La explotación porcina proyectada en Pradejón se sitúa a unos 4.600 metros del casco urbano de Calahorra. El Ayuntamiento ha adviertido de las posibles molestias derivadas de los olores procedentes de la balsa de purines, con una capacidad de 5.285 m2, que podrían llegar a la ciudad impulsados por el cierzo.

A ello, se suma la aplicación de los estiércoles como abono en al menos 116,11 hectáreas de cultivo, con parcelas situadas en el término municipal de Calahorra. Una práctica que podría incrementar los olores, el tráfico de vehículos pesados y la proliferación de insectos y roedores, con posibles consecuencias para la salubridad pública y el bienestar vecinal.

Asimismo, ha señalado la importancia de valorar el impacto acumulativo de esta instalación junto con otras explotaciones ganaderas del entorno.

PATRIMONIO NATURAL, PAISAJÍSTICO Y CULTURAL

El informe municipal ha llamado la atención sobre la proximidad de la explotación al río Ebro, situado a unos 1.690 metros, así como al camino natural del Ebro y al Camino Jacobeo del Ebro, declarado Bien de Interés Cultural.

El Ayuntamiento ha considerado necesario evaluar el impacto paisajístico de las instalaciones y las posibles repercusiones de la actividad sobre el entorno natural y el valor cultural de estas rutas, así como sobre la experiencia de las personas que las recorren.

Aspectos todos ellos que podrían repercutir negativamente en el patrimonio natural, paisajístico y cultural del municipio calagurritano.

PREOCUPACIÓN POR EL TURISMO Y LA ACTIVIDAD ECONÓMICA

Las alegaciones han destacado también el papel de Calahorra como centro de servicios y comercio de referencia en La Rioja Baja, así como su actividad turística vinculada, entre otros ámbitos, a las jornadas gastronómicas y culturales.

En este sentido, el Ayuntamiento de Calahorra ha advertido de que las posibles molestias derivadas de la explotación, como el mal olor, podrían repercutir en la experiencia de residentes y visitantes, así como afectar al desarrollo de las actividades comerciales, turísticas y de ocio de la ciudad.

Por ello, ha solicitado que sus alegaciones sean examinadas y valoradas expresamente por el órgano competente durante la tramitación del expediente para que se analicen todas las posibles afecciones de esta actuación sobre Calahorra.

El Ayuntamiento de Calahorra apoya el emprendimiento siempre que las iniciativas empresariales sean compatibles con el bienestar de la ciudad y de sus ciudadanos.