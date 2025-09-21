El Ayuntamiento de Calahorra presenta su nueva oferta de cursos culturales municipales

LOGROÑO 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Calahorra oferta más de 100 plazas en los 6 cursos culturales que ha programado para esta temporada 2025-2026. Una variada programación para todas las edades. La oferta incluye disciplinas diversas como robótica infantil, inteligencia artificial, pintura y dibujo, danza regional, costura y cocina.

El plazo de inscripción está abierto hasta el 24 de septiembre y las matrículas pueden hacerse presencialmente en la Oficina de Atención al Ciudadano (OAC) de lunes a viernes, de 8,30 a 13,30 horas, y online a través de la página web del Ayuntamiento www.calahorra.es.

El curso de robótica infantil está destinado a niños de 6 a 12 años y el de inteligencia artificial a jóvenes con edades comprendidas entre los 9 y los 14 años. Tendrá lugar en el Centro cultural 'Deán Palacios' los miércoles en 2 turnos de 17,00 a 18,30 horas y de 18,30 a 20,00 horas y con 12 alumnos en cada uno.

Los contenidos que se enseñarán son nociones básicas de mecánica, circuitos y programación; construcción de robots; creación de juegos y diseño y resolución de problemas de salud y seguridad, entre otros.

De robótica infantil habrá 2 cursos: de octubre a diciembre de 2025 y de enero a marzo de 2026. El de inteligencia infantil se impartirá de abril a mayo. El precio al trimestre es de 45 euros y el curso completo cuesta 135 euros.

El curso de pintura y dibujo es para adultos, a partir de 14 años. Comenzará el 6 de octubre de 2025 y finalizará el 29 de mayo de 2026. Las clases serán los martes y jueves de 18,00 a 20,00 horas en el Centro cultural 'Deán Palacios'.

Se ofertan 12 plazas y las personas que asistan a este curso trabajarán las líneas y formas, descubrirán el color a través de la luz y aprenderán al menos 3 técnicas de pintura. El coste del curso completo es de 260 euros.

A partir de los 4 años los niños podrán aprender danza regional (bailes tradicionales de La Rioja) con los monitores Luis Javier Ayensa y Nieves Herce en el pabellón del colegio Ángel Oliván.

Los más pequeños, de 4 a 10 años, tendrán las clases los lunes y viernes de 18,00 a 19,00 horas y los alumnos de 11 a 16 años, el mismo día, pero de 19,00 a 20,00 horas. El precio de este curso, que se impartirá desde el 3 de octubre de 2025 hasta el 29 de mayo de 2026, es de 90 euros.

La oferta cultural municipal también contempla costura a partir de los 18 años en 3 periodos: de octubre a diciembre de 2025, de enero a marzo de 2026 y de abril a mayo de 2026 con un coste al trimestre de 45 euros y de 135 euros el curso completo. Los alumnos que pueden inscribirse son 12 y las clases serán 2 días a la semana a elegir con una duración de 2 horas cada día en el Centro cultural 'Deán Palacios'.

El temario del curso es iniciación a la confección, aprender a coser a máquina, arreglos cotidianos en las prendas y elaboración de prendas básicas.

El Aula Municipal de Cocina volverá a acoger el curso de cocina. También dirigido a personas mayores de 18 años y se impartirá en 3 trimestres: de octubre a diciembre de 2025, de enero a marzo de 2026 y de abril a mayo de 2026. Las clases se dividen en 2 turnos: martes o miércoles, de 20,00 a 22,30 horas. Cada persona debe elegir un día de los dos.

Los participantes aprenderán las técnicas de cocinar cada alimento y sus propiedades, el manejo de los útiles para el desarrollo de los platos, así como se elaborarán uno o varios platos en cada sesión. El precio es de 45 euros al trimestre y de 135 euros los 3 trimestres.

DESCUENTOS Y PAGOS

El Ayuntamiento de Calahorra ofrece descuentos y la posibilidad de pagar el precio del curso a plazos. Al abonar el curso completo tendrán descuentos del 10% presentando el carné joven y de un 20% las familias numerosas o monoparentales.

Si se matriculan 2 miembros de la misma unidad familiar obtendrán un descuento del 25% y sin son 3 miembros será del 30% y del 40% si se inscriben 4 o más miembros de la misma unidad familiar. La pertenencia a la misma unidad familiar deberá acreditarse documentalmente (libro de familia o certificado del padrón de habitantes).

El descuento para las personas desempleadas que presenten tarjeta acreditativa será del 35%. Además, se establecen descuentos en los cursos trimestrales (robótica infantil e inteligencia artificial, cocina y costura) de un 20% al matricularse en varios cursos diferentes. "Con esta programación pensada para todas las edades apostamos por una cultura cercana, participativa y de calidad y dinamizamos la vida cultural de la ciudad", ha valorado la concejala de Cultura, Reyes Zapata.