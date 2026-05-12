El Ayuntamiento celebra el Día Internacional de las Familias con talleres, encuentros, música coral y una fiesta

El Ayuntamiento celebra el Día Internacional de las Familias con talleres, encuentros, música coral en el Auditorio de Logroño y una gran fiesta - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

LOGROÑO, 12 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño, a través de la Concejalía de Familia, Discapacidad y Servicios Sociales, y en colaboración con distintas entidades municipales, celebra la Semana de la Familia para conmemorar el Día Internacional de las Familias, que tiene lugar el 15 de mayo.

Para esta celebración, el Consistorio ha programado distintas actividades que buscan poner en valor el papel fundamental de las familias en nuestra sociedad entre el 14 y el 18 de mayo.

Así, se ha programado toda una semana de actividades y talleres de diversa índole "que buscan no solo apoyar y poner en valor a las familias de Logroño, sino también dotarlas de herramientas para afrontar el día a día de la realidad en la que vivimos actualmente, siempre con el foco puesto en la salud, el desarrollo personal y el fomento de una sociedad más empática y justa", dicen desde el Consistorio.

Para celebrar con música esta efeméride, desde la Escuela de Música se va a realizar una Audición en Familia el 15 de mayo a las 19,30 horas en el salón central de La Gota de Leche, en la que tocarán juntos distintos miembros de la familia.

El mismo día 15 de mayo, Día Internacional de la Familia, la Plaza Primero de Mayo será el epicentro de la fiesta, con juegos para todas las edades, con una gynkana familiar, un taller de juegos de mesa y una sesión de juegos tradicionales para familias, todo entre las 17,30 y las 18,30 horas.

Organizado por las ludotecas municipales, estas actividades buscan involucrar a todas las generaciones y dar respuesta a todos los distintos gustos e intereses. A partir de las 18,30 horas, comienza la música con ambientación, música y bailes también para toda la familia en una tarde muy festiva en esta céntrica plaza de la ciudad.

El sábado 16 de mayo a las 20 horas, el Auditorio Municipal de Logroño será el escenario de un encuentro de coros de La Rioja. En el evento, de entrada gratuita hasta completar aforo, participarán el coro Villa Patro, el coro En_kanto Vocal, el coro The Montessoru Singers, todos ellos de Logroño, y el coro Jov de Pradejón.

Ese mismo día, en el Parque Picos de Urbión se instalará una carpa municipal de información familiar Logroño Salud que busca sensibilizar a los adolescentes y jóvenes sobre los peligros del alcohol, así como recoger encuestas y ofrecer información a las familias para el no consumo.

En esta misma línea, los días 15 y 16 de mayo, entre las 23 y las 02 horas, informadores nocturnos visitarán los parques y la Zona Centro de la ciudad para continuar con esa labor pedagógica mediante el reparto de información a los más jóvenes que empiezan a disfrutar del ocio nocturno y la realización de pruebas de alcoholemia con premios para el no consumo.

SALUD EMOCIONAL.

La salud emocional de nuestros adolescentes es un tema que preocupa a las familias de nuestra ciudad y por eso se han organizado diversas actividades en torno a esta materia.

El 14 de mayo, el podcast 'Mentes abiertas' recibe al equipo de Salud de la Concejalía de Familias para hablar en el espacio radiofónico sobre la educación sexo afectiva en la familia y los riesgos actuales en las redes sociales, como el acceso a la pornografía o el sexting.

Los días 15 y 21 de mayo, los alumnos de 3º de la ESO del IES Sagasta recibirán en el horario de tutoría el taller 'Comer bien: taller de alimentación y emociones'. En estas sesiones se pretende capacitar a los alumnos de estrategias para fomentar una relación saludable con la comida y evitar el hambre emocional.

FORMACIÓN PARA FAMILIAS

El 13 de mayo a las 19 horas, La Gota de Leche acogerá un encuentro formativo de entrada libre en el que se abordarán las primeras salidas nocturnas, y se capacitará a los asistentes con vías de comunicación asertiva y fluida.

El mismo viernes 15 de mayo, la Ludoteca Municipal La Peonza acoge el encuentro 'Prevención y actuación en situaciones de acoso'.

Además, entre el 5 y el 28 de mayo se está llevando a cabo la formación online 'Competencias familiares para educar desde la familia'. Cinco sesiones para mejorar las competencias educativas y fomentar una sana autoestima.

Asimismo, La Gota de Leche acogerá el 14 de mayo a las 18 horas, el taller de cocina 'De cocinitas a cocinillas' en el que se cocinarán recetas saludables en familia con una degustación final.

El lunes 18 de mayo a las 16,30 horas, en el Centro de Educación Infantil Colorín Colorado, se impartirá un taller experiencial para familias 'Infancia, la etapa sensible' con estrategias y herramientas de crianza respetuosa.

En este contexto, el 13 de mayo, la Sala de Grados del edificio Quintiliano de la Universidad de La Rioja acoge unas Jornadas de Acogimiento Familiar bajo el título 'El vínculo que transforma', organizado por la Asociación de Familias Adoptantes y de Acogimiento de La Rioja.