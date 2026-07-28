El Ayuntamiento de Clavijo inaugura el camino de acceso a su Castillo y pone en marcha visitas guiadas - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Clavijo ha inaugurado el nuevo acceso al Castillo, tras finalizar las obras de mejora financiadas íntegramente con fondos europeos a través de los planes de sostenibilidad turística en destinos. La actuación, con un coste total de 158.500 euros, ha permitido sustituir los antiguos caminos de tierra por un acceso accesible que conecta el monumento con la plaza del pueblo y su entorno.

Entre las mejoras ejecutadas destacan la renovación del pavimento, el soterramiento del cableado eléctrico y telefónico, la instalación de nuevas farolas y bancos, y la creación de una pequeña plaza con fuente y un monumento conmemorativo del hermanamiento con el municipio mexicano de Tepetlaoxtoc, traído expresamente desde aquel país.

VISITAS GUIADAS GRATUITAS LOS FINES DE SEMANA

Coincidiendo con la apertura de los nuevos accesos, el Ayuntamiento estrena también un servicio de visitas guiadas al Castillo, que podrá disfrutarse todos los sábados y domingos, con dos pases diarios a las 11,00 y a las 12,00 horas. Durante el recorrido, los asistentes conocerán la historia del castillo, su papel en el territorio riojano y el valor patrimonial del monumento.

El servicio se presta gracias a la contratación de personal técnico a través del programa Primer Empleo de la Consejería de Educación y Empleo.

La participación es gratuita, aunque es imprescindible reservar con al menos 24 horas de antelación, a través del correo turismo@clavijo.es o llamando al Ayuntamiento de Clavijo (941 436 596). Asimismo, el consistorio ofrece la posibilidad de organizar visitas fuera del horario habitual y en inglés para turistas internacionales, siempre que se soliciten con suficiente antelación y se coordinen con el servicio municipal de turismo.

UN IMPULSO AL PATRIMONIO Y AL TURISMO LOCAL

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Clavijo continúa apostando por la puesta en valor de su patrimonio cultural y turístico, promoviendo un turismo de calidad que contribuya a difundir la historia del municipio y su entorno. El Castillo de Clavijo, que conserva siglos de historia y leyenda, ofrece además unas vistas privilegiadas sobre el paisaje riojano, lo que convierte cada visita en una experiencia difícil de olvidar.

INFORMACIÓN Y RESERVAS

Visitas guiadas: Sábados y domingos.

Horarios: 11,00 h y 12,00 h.

Reserva obligatoria: con un mínimo de 24 horas de antelación. Correo electrónico: turismo@clavijo.es Teléfono: 941 436 596.