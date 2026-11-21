El Ayuntamiento colabora con el IX Torneo de Fútbol Sala 'Desafío por la Integración. Logroño Ciudad Sin Estigma' - AYUNTAMIENTO DE LOOÑO

LOGROÑO 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La IX edición del Torneo de Fútbol Sala 'Desafío por la Integración. Logroño Ciudad Sin Estigma' se celebra este 21 de noviembre en las instalaciones municipales del Polideportivo Municipal General Espartero, hasta las 20,30 horas.

Se trata de un torneo altruista y de entrada gratuita que busca fomentar la inclusión y sensibilizar sobre la salud mental a través del deporte, una oportunidad para romper barreras y cerrar estigmas en torno a las personas con problemas de salud mental.

Un campeonato que conjuga fútbol inclusivo, de carácter amistoso y en un ambiente festivo, un evento deportivo en torno al fútbol, que también promueve valores en torno a la salud mental y que pretende romper barreras y falsos mitos, abrir mentes y cerrar estigmas vinculados a las personas con problemas de salud mental.

El torneo cuenta con el patrocinio de Logroño Deporte, así como la colaboración de la Federación Riojana de Fútbol y Cruz Roja. De carácter amistoso, el torneo contará con la participación del equipo organizador, el Club ARFES-Rioja -integrado por hombres y mujeres con problemas de salud mental- y con otros siete equipos mixtos con personas procedentes del Ayuntamiento de Logroño (Logroño Deporte), el Gobierno de La Rioja, la Asociación de la Prensa de La Rioja, la Asociación de Veteranos del CD Logroñés, Policía Local de La Rioja, Universidad de La Rioja y la Federación Riojana de Fútbol.

En cuanto al sistema de competición, se desarrollará con formato exprés de eliminatoria directa, estructurándose los encuentros con una duración de 20 minutos a lo largo de tres rondas (cuartos de final, semifinales y final).

La Asociación Salud Mental La Rioja pretende que este sea un torneo de sensibilización y encaminado a la normalización de la imagen de las personas con problemas de salud mental, con el objetivo de derribar los muros invisibles del estigma social.

La entrada a las instalaciones será completamente gratuita, está prevista ambientación musical, degustación de café, actuación de la mascota la entidad ARFESAURIO, además de un stand informativo sobre la asociación de Salud Mental.