El Ayuntamiento conmemora el Día Mundial de la Infancia con diferentes iniciativas y actividades - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

LOGROÑO, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño conmemora el Día Mundial de la Infancia, que se celebra este viernes 20 de noviembre, con diferentes iniciativas, actividades y talleres dirigidos a las niñas y niños de la ciudad.

El próximo domingo día 22, el parque de La Antigua Estación, en los jardines María Teresa Hernández, será el espacio que albergará las actividades municipales con las se va a celebrar tanto el Día de la Infancia como el Día Internacional de las Ciudades Educadoras (que tiene lugar el 30 de noviembre).

Así, desde las 11 hasta las 13,30 horas se desarrollarán diferentes actividades para las niñas y niños de la ciudad bajo el lema 'Somos nuestro futuro'.

En la actividad del domingo intervendrá el alcalde de Logroño, Conrado Escobar, y la concejala de Juventud, Laura Lázaro, junto a los niños de Consejo de Infancia y Adolescencia de la ciudad. Intervendrá la Banda municipal de música y los niños del coro que interpretarán la canción de las ciudades educadoras.

Durante el encuentro se leerá un manifiesto y tras la actuación de la Banda Municipal comenzará un espacio de karaoke y baile, además que se podrá disfrutar de chocolate.

Además, el Ayuntamiento ha programado una serie de actividades orientadas a la infancia, entre los que se encuentran talleres de maquillaje, un escape room de diferentes niveles, un taller de cocina con recetas sencillas de alimentación saludable, un taller titulado 'Arte por la verdad y los derechos', con diferentes murales sobre la democracia, los derechos y el pensamiento, un taller sobre la verificación de noticias y la importancia de desarrollar una actitud crítica llamado 'Detectives de bulos en Logroño' o 'El molinillo de las buenas ideas', que es una actividad manual con preguntas y respuestas.

Asimismo, el vestíbulo de La Antigua Estación albergará una exposición de los derechos de la Infancia.

Durante esta semana los colegios de la zona centro de Logroño han elaborado diferentes talleres, maquetas y un mural colectivo donde se ha reflejado el lema del evento.