El Ayuntamiento está dando "todos los pasos necesarios" para la reapertura del Cubo del Revellín

Archivo - Cubo del Revellín en Logroño - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño está dando "todos los pasos necesarios" para la reapertura del Cubo del Revellín, en un procedimiento que cuenta con las máximas garantías técnicas y administrativas. Ante las declaraciones realizadas en la mañana de hoy por el Grupo Socialista, el equipo de Gobierno quiere aclarar que, hasta el año 2025 se disponía de un contrato de servicios auxiliares para la atención en este espacio.

El 13 de diciembre de 2025, la Junta de Gobierno Local acordó la resolución de dicho contrato de servicios auxiliares por incumplimiento culpable del contratista, por abandono del servicio desde el 14 de octubre de 2025.

Paralelamente, en lo concerniente a las necesidades de limpieza del espacio, el 23 de diciembre de 2025 se inició el expediente de contratación de dichos servicios, un procedimiento que no progresó.

Finalmente, se ha iniciado un nuevo expediente de contratación que incluye los servicios de limpieza y de ordenanza del Cubo del Revellín.

Dicho expediente fue aprobado por Junta de Gobierno Local el pasado 13 de mayo, encontrándose actualmente abierto el plazo de presentación de ofertas hasta el 15 de junio.

Durante este periodo se continúa abriendo al público el Cubo del Revellín los fines de semana, momento de mayor afluencia de visitantes para conocer este espacio.