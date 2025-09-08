El Ayuntamiento entrega a Cáritas Interparroquial el donativo de 637 euros recaudado durante las fiestas de Calahorra - AYUNTAMIENTO DE CALAHORRA

LOGROÑO 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Calahorra, Mónica Arceiz, y la concejala de Festejos, Raquel Moral, han entregado las dos huchas a la directora de Cáritas Interparroquial de Calahorra, Isabel Benito, con el dinero recaudado por los donativos entregados por los ciudadanos al recoger los programas de las pasadas fiestas patronales de agosto. Este año gracias a la solidaridad de vecinos de Calahorra y de visitantes se han reunido un total de 637 euros, según ha informado Cáritas al Ayuntamiento de Calahorra.

Todo el dinero recaudado va destinado a apoyar la labor social que Cáritas lleva a cabo en la ciudad. "Agradecemos la generosidad y solidaridad de todos los que han colaborado, así como el magnífico trabajo que desarrolla Cáritas en Calahorra. Es una iniciativa que reafirma el compromiso municipal con las entidades sociales del municipio", ha valorado Mónica Arceiz.

Por su parte, Isabel Benito ha dado a las gracias al Ayuntamiento y a todos los donantes y ha informado de que "esta aportación nos permitirá seguir atendiendo a las familias en situación de vulnerabilidad y a las personas sin hogar de la ciudad".

Las dos huchas han estado colocadas en la Oficina de Atención al Ciudadano (OAC) y en la Oficina municipal de Turismo desde las semanas previas a la celebración de las fiestas en honor a San Emeterio y San Celedonio, patronos de Calahorra.