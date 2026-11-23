Viviendas a la venta - AYUNTAMIENTO DE EZCARAY

LOGROÑO, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ezcaray ha reclamado a la Sareb (Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria) la paralización de la venta de unas viviendas que el Consistorio iba a utilizar como alquiler social.

En nota de prensa, ha denunciado cómo, después de permanecer vacías y sin uso durante más de siete años, las viviendas de Sareb situadas en la calle Eliseo Cadarso han salido a la venta pocos días después de que el Consistorio notificara el acuerdo del Pleno para destinarlas a alquiler social o asequible.

El Ayuntamiento considera "especialmente grave la secuencia de los hechos". Y es que, durante años, ha relatado, las viviendas han permanecido cerradas.

Sin embargo, ha sido cuando el pleno municipal ha solicitado formalmente que se pongan a disposición del Instituto Riojano de la Vivienda (IRVI) para atender las necesidades de jóvenes y familias de Ezcaray cuando la Sareb ha procedido a comercializarlas sin contestar previamente a la propuesta municipal.

El acuerdo fue adoptado por el Pleno el 27 de octubre y posteriormente trasladado a Sareb, al Gobierno de España y al resto de administraciones y entidades implicadas.

Tras esta notificación, ha indicado, una selección de doce viviendas ha aparecido anunciada para su venta en el mercado libre.

La moción, presentada por el Grupo Municipal Popular, fue aprobada con el voto favorable del Equipo de Gobierno y la abstención de la oposición.

El acuerdo solicitaba que catorce viviendas vacías y un solar de Sareb se pongan a disposición del Gobierno de La Rioja, a través del Insituto Riojano de la Vivienda.

La propuesta municipal plantea destinar las viviendas a alquiler social o asequible como residencia habitual, con especial atención a los jóvenes y las familias de Ezcaray.

Respecto al solar, se solicita impulsar, mediante la colaboración entre el Ayuntamiento y el IRVI, una promoción de viviendas de protección oficial.

El Ayuntamiento ha subrayado que la comercialización se está realizando a través de Aliseda, gestora inmobiliaria perteneciente al fondo internacional de inversión Blackstone, a la que Sareb ha encargado la gestión y venta de parte de sus activos.

El Consistorio considera "difícil de justificar" que unas viviendas pertenecientes a Sareb, entidad controlada mayoritariamente por el Estado, se pongan en el mercado a través de una gestora privada perteneciente a Blackstone sin responder antes a una propuesta institucional destinada a proporcionarles una finalidad social.

Los anuncios publicados presentan doce viviendas a estrenar, con precios que oscilan entre los 170.000 y los 275.000 euros.

Durante casi un año, el Ayuntamiento remitió cuatro comunicaciones al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana sin obtener respuesta.

Ahora, después de notificar el acuerdo plenario a todas las administraciones y entidades implicadas, ha señalado, las viviendas salen al mercado sin que se haya producido ninguna contestación ni reunión para estudiar la propuesta.

El malestar municipal es aún mayor porque Sareb "sí ha alcanzado acuerdos con numerosos ayuntamientos y administraciones para ceder temporalmente viviendas, solares y otros inmuebles destinados a alquiler asequible, equipamientos y actuaciones de interés público".

Según los propios datos de Sareb, desde 2014 se han suscrito 53 convenios con entidades locales y se han comprometido más de 3.200 viviendas para fines sociales.

Solo durante 2024 se aprobaron otros 24 acuerdos de cesión temporal de viviendas, solares y locales a administraciones municipales.

El Ayuntamiento considera que existen precedentes suficientes para estudiar una solución similar en Ezcaray y se siente agraviado por el trato recibido, al no haber obtenido siquiera una respuesta antes de que las viviendas salieran a la venta.

"La secuencia de los hechos es muy clara. Las viviendas han permanecido vacías durante más de siete años y, justo después de que el Ayuntamiento notificara un acuerdo para destinarlas a jóvenes y familias, se ponen a la venta sin ofrecernos una sola respuesta. Es una decisión difícil de entender y de justificar", ha señalado el alcalde de Ezcaray, Diego Bengoa.

"Sabemos que Sareb ha cedido viviendas, solares e inmuebles a numerosos municipios para fines sociales y de interés público. Por eso nos sentimos agraviados. No entendemos que lo que ha sido posible en otros lugares ni siquiera se quiera estudiar en Ezcaray y que la única respuesta, después de años de silencio, sea poner las viviendas en el mercado", ha añadido.

El alcalde también ha expresado la decepción del Ayuntamiento ante la contradicción entre los compromisos públicos del Gobierno de España en materia de vivienda y la decisión adoptada en Ezcaray.

"Nos sentimos profundamente decepcionados. Desde el Gobierno de España se habla constantemente de la función social de la vivienda y de la necesidad de facilitar el acceso a jóvenes y familias", ha dicho.

Sin embargo, ha añadido, "cuando existe una oportunidad concreta para aplicar esos principios en Ezcaray, se opta por poner las viviendas en el mercado y primar el rendimiento económico".

"No es coherente defender una cosa en el discurso y actuar de manera distinta cuando se tiene la capacidad de ofrecer una solución", ha afirmado Diego Bengoa.

El Ayuntamiento exige la paralización cautelar de la comercialización, una respuesta formal al acuerdo del Pleno y la convocatoria inmediata de una reunión entre el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, Sareb, el Gobierno de La Rioja, el IRVI y el propio Consistorio.