Imagen de la 'mascletà' ofrecida por Pirotecnia Caballer FX Global FC en València con motivo de las Fallas de 2026. - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño acoge este sábado la Crida y una Mascletá para acercar las 'Fallas' a los riojanos. Así, para comenzar la jornada, el alcalde, Conrado Escobar, junto a concejales de la Corporación municipal, presidirá la recepción institucional de presentación de Fallers per Món en Logroño.

Tras la recepción oficial en la que participarán representantes de 10 municipios valencianos y de 15 juntas locales falleras, tendrá lugar en la Plaza del Ayuntamiento la Crida (llamada a la fiesta) y una Mascletá.

En la recepción institucional, que tendrá lugar a las 12,45 horas en el Ayuntamiento de Logroño (hall de la primera planta) participarán la diputada de Hacienda de Valencia, Laura Sáez, los alcaldes de Carcaixent, Carolina Almiñana; de Carlet, Laura Sáenz y de Sollana, Vicent Codonyer, y concejales de Albal, Alzira, Manises, Massanassa, Puçol y Ávila.

También estarán presentes falleras y representantes de las juntas locales falleras de Albal, Algemesí, Alzira, Benetússer, Carcaixent, Carlet, Manises, Massanassa, Paiporta, Sollana, Sueca y Tavernes de la Valldigna.

Tras este acto, a las 14,15 horas, se producirá en la Plaza del Ayuntamiento la Crida (llamada a fiestas) y a continuación, se tirará la Mascletá.

La jornada de este sábado transcurrirá con diferentes encuentros y comida con degustación de fideuá en el recinto de Valbuena, además de la ofrenda a la Virgen de los Desamparados y eucaristía a las 20 horas en la Concatedral Santa María la Redonda.

Logroño fue elegida capital fallera 2026 por la asociación Fallers pel Món para celebrar, por primera vez las Fallas con todos los riojanos compartiendo su cultura y sus tradiciones durante todo este fin de semana.

El colectivo 'Fallers pel Món' de Valencia es el encargado de desarrollar esta iniciativa que inició en 2013 en Ávila y que va celebrando en diferentes puntos del país.

Música, pólvora y gastronomía valenciana acompañarán a una expedición que ha plantado y quemará un monumento en la zona del aparcamiento del Revellín en Logroño. Unas 3.500 personas procedentes de Valencia están ya en la capital riojana para participar en un amplio programa cargado de actividades.

Con la celebración de este evento, el consistorio estima un elevado retorno económico para la ciudad en la hostelería y comercio, estimado en 1,5 millones de euros, teniendo en cuenta que solo el hospedaje supera los 500.000 euros.