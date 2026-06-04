El Ayuntamiento de Logroño afirma que "se están tomando todas las medidas" desde enero contra roedores en Valdeosera

Rata encontrada en Logroño - PSOE

LOGROÑO, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño ha asegurado que "se están tomando todas las medidas", en concreto, desde el pasado mes de enero, contra la presencia de roedores en la zona de Valdeosera. Así lo ha dicho el concejal de Movilidad, Ángel Andrés, en el desarrollo del pleno ordinario de junio que se ha celebrado este jueves en el Consistorio.

Ha sido en respuesta a una pregunta al respecto formulada por el Grupo Municipal Socialista, que, por boca de su edil Beatriz Nalda, ha apuntado que "se trata de un problema recurrente en Logroño, conocido y denunciado por los vecinos de la zona" que, en sus palabras, "no están contentos".

Para la edil, las medidas del Gobierno local "no han servido para nada", mientras que ha llamado la atención acerca de que "hay un problema de salud pública, que hay que atajar y hay que hacerlo ya", porque, por ejemplo, ha dicho que "hace unos días, unos niños mataron una rata de 20 centímetros" en este entorno.

Andrés, por su parte, ha detallado algunos de los tratamientos que se han ido aplicando desde el 15 de enero y durante todos los meses hasta el 20 de mayo, con actuaciones como un manto preventivo; venenos, "con dos clases a la vez"; trampas "de última generación" en alcantarillado o registros; o un monitoreo "exhaustivo".

El edil ha asegurado que "no hay roedores en suelo urbano, no hay una plaga", aunque ha apuntado que "somos conocedores de que los hay en zonas de edificios privados".

Así, "se han colocado trampas detectoras y venenos" específicamente "por un posible nido" en el número 9 de la calle Valdeosera, "por lo que estamos esperando a los indicadores que resultan y actuar".

"Entendemos que los vecinos estén preocupados, nosotros lo estamos, pero que estén tranquilos porque se están tomando todas las medidas oportunas", ha concluido Ángel Andrés.