Archivo - Parcela de la calle Mayor 20 de Logroño - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 27 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño ha aprobado de forma definitiva que la antigua parcela de Bosonit, ubicada en la calle Marqués de San Nicolás-Puente número 20, en el Casco Antiguo de la ciudad, vuelva a tener uso residencial. Así se ha dado el visto bueno a la modificación puntual de Plan General Municipal en este sentido.

Un acuerdo que ha contado con el voto favorable de PP, PSOE y VOX, la abstención del Grupo Mixto Podemos, y el 'no' del Grupo Mixto Partido Riojano y de la concejala no adscrita Eva Loza.

En la exposición del acuerdo, el concejal delegado del Plan General Javier Martínez Mancho ha recordado que, con motivo del proyecto de instalación de la empresa Bosonit, la calificación de la parcela se cambió a dotacional privado, para albergar tanto un centro de trabajo como alguna solución residencial.

Sin embargo, al darse marcha atrás a esta iniciativa, el Ayuntamiento se volvió a hacer cargo del solar, que, mediante "un procedimiento muy rápido" con "todas las garantías" -se aprobó inicialmente el pasado diciembre y de forma provisional en marzo- busca "poner de nuevo en uso la parcela".

De este modo, ha recorado el edil, "con ese uso residencial, se tiene la posibilidad de volver a poner en marcha movimientos para ejecutar nueva vivienda protegida en una parcela que, además, lleva más de 20 años vacía".

En esta misma línea, Martínez Mancho ha resaltado que "al número de PERIs que se están activando y al número de viviendas que se van a construir en la ciudad, se une ahora esta parcela, con más de 5.000m2 techo, que generará nuevas viviendas, nuevos habitantes y nuevos servicios en el Casco Antiguo". Los planes iniciales del Consistorio hablaban de 40 viviendas protegidas, en régimen por definir.

DEBATE DE LOS GRUPOS.

En el debate del acuerdo por parte de los Grupos Municipales, la concejala no adscrita Eva Loza ha considerado que "ésta de la parcela de Bosonit ha sido una de las peores gestiones que ha realizado el Gobierno de Conrado Escobar", señalando que "no me vale que me digan que el incumplimiento fue de la empresa".

Por parte del Grupo Mixto Podemos, su portavoz Amaia Castro ha afeado al Ejecutivo local que "están dejando edificios completos del Casco Antiguo para viviendas turísticas, y hablan ahora de tener vecinos en la zona", a lo que ha añadido la crítica a la devolución a la empresa de 1,5 millones por la resolución de la compraventa del solar.

El portavoz del Grupo Mixto Partido Riojano Rubén Antoñanzas ha considerado que "faltan las explicaciones del alcalde", haciendo referencia igualmente a la indemnización de 1,5 millones devueltos a la empresa "con una parcela que sigue vacía", algo, ha asegurado, que "ha perjudicado a los logroñeses".

Desde el Grupo Socialista, el concejal Álvaro Foncea ha incidido igualmente en la indemnización a Bosonit, al tiempo que ha criticado que "se va dejando paso en el Casco Antiguo a un parque temático de un turismo que va expulsando a los vecinos", mientras ha reclamado "explicaciones". Con todo, ha argumentado el voto a favor por la institucion, por la vivienda y por los avances sociales".

Para cerrar el debate, el concejal de Urbansimo Íñigo López-Araquistáin ha defendido que esta operación se hace con "equilibrio, regeneración urbana y respeto a patrimonio, en respuesta a la demanda ciudadana, recuperando uan parcela estratégica con propuesta sólida e integradora".

Así, ha resaltado que se dedica "a uso residencial, adaptando las alturas y con una lógica urbana más integrada con el entorno, una actuación que refuerza la ciudad compacta, con vivienda para el Centro Histórico en una parcela vacía hace años, lo que también le da una dimensión social importante". "Es una paso muy positivo", ha concluido.

COnrado:

tres buenas noticias para logroño y los logroñeses, muy buena noticia para las expectativas de vivienda, para el futuro de la ciudad, y para la autonomía municipal.

menta el artículo 47 de la constitución, como derecho, pero también es una urgencias social. las dificultades para acceder a la vivienda se han convertidoe una emergencia habnitacional y son el principal obstáculo para desarrollar un prouecto de vida. subrayar vbalentía, sensibilidad, críticas y voto de psoe, vox y pp. pleno trascendente para logroño. sin vivienda digna, la dignidad personal está en precario, ante situación de máxima necesidad, necesarias en torno a 1.000 viviendas anuales, ni había ni hay tiempo que perder, es urgente hacer todo lo que esté al alcance de este ayuntamietno, sin esperar y sin polemizar sobre competencias, sobre planes nacionales o promesas del gobinero central que nunca se sistancian, ha

jhaciendo todo lo que está a nuestro alcance: actiuvar yrbanismo, converitr patrimonio municopal en el amyor n*mero positble de vienveda, mejorar la fiscaludad y tender la mano a colanorar con gobieerno de la rioja. todo esto se está traduciendo en que, al activar nuestro urbnismo, activando 22 actuaciones, que nos puede conducir -no inmediato- que estamos hablando de un horizonte a mejor o largo palzo se van a poder poner 5.000 vivivenad, 1.600 vpo, en todos los rincones de logroño.

patrimonio municipal para vivienda: gestión legal y beneficiosa. viviendas que van a llegar a personas que cumplen las condiciones, la siguiente intervención va a ser en varea, de alquiler asequible.

colaboración con el irvi: plaza de lso cuentos está a punto de acabar, con alquiler a precio tasado. gracias a que hoy tenemos modificación en casco antigo va a formar parte de convenio de colaboracón en viivenda, en avenida de burgos y en mayor.

fiscalidad: cita un informe que dice que logroño tiene fiscalidad más competitiva.

pleno de los más relevantes de la legisltaura, para vivinda, economuia e ingversiçpn. facilitar vivenda asequible y protegida en dos zonas difetenes de logorño, que sigeun la estela del mejor urnanismo logroñes, que es sostebilne, saludable, habitable y sensato, respetando patrionio histórico.

dos buenas medidas urbanas, que, aunque jueguen a largo plazo, que van a dar 2.000 vivienda, avenida de la sierra esta mism año en construcción y un solar que pasará a ser espacio hanitanle, respetuoso con patrimnonio. esta intervencion no está sendo senclla, per no se puede poner en duda que gobierno ha dado toda la información para cokpartir los aspectos más relevantes.

hoy, despues de esta decisión vamos a tener oportunidad de contar con más vivienda en el casco antiguo, que necestia dinamismo, actividad economica -colegio sab bernabe, antiguo casino- y vivienda. con mas orden y control, ordenanza de terrazas, zonas saturadas, todo el rato medidas para seguridad y control en el casco antiguo. por primera vez: hay más vivenda -más de diez familias- que viven allí, algo se estará haciendo bien. los que dicen si anteponiendo intereses y futuros de los logroñees a otros temas el que vote que no séra el que tenga que dar explicaciones.