El Ayuntamiento de Logroño aprueba sumar el nombre de Gonzalo Espinosa al del campo de fútbol de El Salvador

Archivo - Campo de fútbol del Salvador en Logroño - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño, en su sesión este miércoles en la Junta de Gobierno Local, ha aprobado el cambio de la denominación del campo municipal de fútbol 'El Salvador', en el barrio de Yagüe.

Como ha resaltado la portavoz del equipo de Gobierno municipal, Celia Sanz, el campo pasará de este modo a llamarse 'El Salvador-Gonzalo Espinosa', en honor de quien fuera durante 25 años presidente del Club de Fútbol Yagüe, Gonzalo Espinosa.

El Ayuntamiento renovó en 2024 estas instalaciones, desde el césped, ahora artificial de última generación, hasta el sistema de riego, con el objetivo de que el deporte base de la zona oeste de la ciudad contase con los más modernos equipamientos y espacios municipales.

El campo de fútbol El Salvador, junto al edificio de vestuarios que a su vez es un graderío cubierto ubicado en el lado oeste del campo, fue inaugurado en 2010.

Se trata de una instalación municipal que registra una gran demanda y actividad, ya que este complejo deportivo, que permanece abierto de octubre a mayo, se utiliza diariamente un mínimo de seis horas seguidas con entrenamientos y partidos de distintos clubes y categorías.