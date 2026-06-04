El Ayuntamiento de Logroño baraja posibles medidas de protección para el boj del Arco de San Bernabé

Archivo - Imagen de archivo del Arco de San Bernabé en Logroño. - Alberto Ruiz - Europa Press - Archivo

LOGROÑO, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño está barajando, con técnicos y con colectivos conectados con las fiestas, diversas posibles medidas de protección para que no se arranque el boj que cubre el Arco de San Bernabé.

La concejala de Festejos, Laura Rivas, en respuesta a una pregunta en este sentido del edil regionalista Rubén Antoñanzas, ha explicado que "llevamos muchos meses trabajando para encontrar una solución" a este problema.

"Estamos intentando paliar la situación y poner soluciones a un problema que viene desde hace mucho tiempo", ha explicado Rivas, quien ha mostrado su comprensión porque "a todo el mundo nos gustaría que el Arco estuviera perfecto desde el 6 hasta el 12 de junio".

Ha recordado, sin embargo, que los ciudadanos se suelen llevar el boj que recubre el Arco, "como una tradición ya, una costumbre de llevarse una ramita que para algunos incluso es un tema que les da suerte", por lo que ha llamado a "respetar".

Antoñanzas ha defendido su propuesta de recubrir el Arco de paneles de metacrilato, "en vez de las vallas y las cintas rojas y blancas" que se han colocado.

"Lo que se plantea es que esté protegido y se mantenga en perfectas condiciones del 6 al 11 de junio, con todos los actos principales, y que luego, ya los ciudadanos puedan llevarse sus ramitas", ha dicho Antoñanzas, que ha pedido "una protección estética".

Para eso, ha considerado que "lo más sencillo es un elemento transparente como esos paneles de metacrilato, que permiten que se vea pero no meter la mano".

Sin embargo, la concejala de Festejos ha desechado esta medida, que ha apuntado que "desaconsejan" los técnicos, porque es "un material que se rompe y se raya fácilmente, con el que incluso los niños se pueden cortar".

Por eso, se recomiendan otras soluciones, "no solo vallas de obra", a lo que ha sumado "otras medidas" que se prevé implantar, como "otro punto de recogida de la Luminarias", con mayor seguridad. El pleno ha concluido precisamente entre deseos de unas felices fiestas de San Bernabé para todos.