El Ayuntamiento de Logroño cierra al público entre el 9 y el 11 de junio con motivo de las fiestas de San Bernabé

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LOGROÑO, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño, con motivo de la celebración de las fiestas de San Bernabé, cierra su atención al público presencial los días 9, 10 y 11 de junio, aunque el 10 de junio sí funcionará el 010.

El lunes 8 y el viernes 12 de junio, la Casa Consistorial mantiene su horario habitual.

El horario queda de la siguiente manera:

Lunes 8 de junio: Presencial: de 9:00 a 14:00 y de 17:00 a 19:00 horas Telefónica: de 8:00 a 00:00 horas

Martes 9 de junio: no atención presencial ni telefónica.

Miércoles 10 de junio: Presencial: cerrado Telefónica: de 8:00 a 00:00 horas

Jueves 11 de junio: no atención presencial ni telefónica.

Viernes 12 de junio: Presencial: de 9:00 a 14:00 y de 17:00 a 19:00 horas. Telefónica: de 8:00 a 00:00 horas.