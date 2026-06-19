El Ayuntamiento de Logroño contratará un préstamo de 9 millones de euros para inversiones

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LOGROÑO 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local ha aprobado esta mañana en sesión extraordinaria la adjudicación de un préstamo a largo plazo por un importe de 9 millones de euros a Caja Rural de Navarra, Sociedad Cooperativa de Crédito.

La contratación de este préstamo financiar total o parcialmente en torno a 60 actuaciones y proyectos de ciudad, como la creación de la nueva rotonda de la calle General Vara de Rey; la dotación de sistemas de climatización en las escuelas infantiles; la renovación de la climatización de La Gota de Leche y del Auditorio Municipal; la reurbanización de la calle Canicalejo; la creación de una plataforma única de la calle Belchite; o la reposición de firmes en diferentes calles de la ciudad y en polígonos industriales, entre otras iniciativas.

El Pleno del Ayuntamiento de Logroño aprobó el pasado 28 de noviembre un Presupuesto Municipal para 2026 que asciende a 197.250.000 euros. En su apartado de gastos, el documento contempla unos importes totales de 18,5 millones de euros en los capítulos inversores (VI y VII).

Dentro de este programa municipal de inversiones, se consignan diversos proyectos de gasto financiados, entre otros, con recursos procedentes de operaciones de crédito como la mencionada.