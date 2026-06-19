El Ayuntamiento de Logroño contratará un préstamo de 9 millones de euros para inversiones

Archivo - Fachada del Ayuntamiento
Archivo - Fachada del Ayuntamiento - PSOE - Archivo
Europa Press La Rioja
Publicado: viernes, 19 junio 2026 11:20
Seguir en

LOGROÑO 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local ha aprobado esta mañana en sesión extraordinaria la adjudicación de un préstamo a largo plazo por un importe de 9 millones de euros a Caja Rural de Navarra, Sociedad Cooperativa de Crédito.

La contratación de este préstamo financiar total o parcialmente en torno a 60 actuaciones y proyectos de ciudad, como la creación de la nueva rotonda de la calle General Vara de Rey; la dotación de sistemas de climatización en las escuelas infantiles; la renovación de la climatización de La Gota de Leche y del Auditorio Municipal; la reurbanización de la calle Canicalejo; la creación de una plataforma única de la calle Belchite; o la reposición de firmes en diferentes calles de la ciudad y en polígonos industriales, entre otras iniciativas.

El Pleno del Ayuntamiento de Logroño aprobó el pasado 28 de noviembre un Presupuesto Municipal para 2026 que asciende a 197.250.000 euros. En su apartado de gastos, el documento contempla unos importes totales de 18,5 millones de euros en los capítulos inversores (VI y VII).

Dentro de este programa municipal de inversiones, se consignan diversos proyectos de gasto financiados, entre otros, con recursos procedentes de operaciones de crédito como la mencionada.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado