El Ayuntamiento de Logroño convoca dos plazas de empleo público de las OPEs de 2023 y 2025

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LOGROÑO, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño, en su sesión este miércoles en Junta de Gobierno Local, ha aprobado las bases y las convocatorias de varios puestos de trabajo contemplados en la oferta de empleo público del Consistorio.

Son, en concreto:

1 plaza de técnico especialista en incendios de administración especial (precedentes de la oferta de empleo público de 2025). Turno libre mediante oposición.

1 plaza de técnico superior de fondos europeos (oferta de empleo público de 2023). Turno libre mediante oposición.

Los extractos de las bases de los tres procesos serán publicados en los próximos días en el Boletín Oficial de La Rioja (BOR) y de forma íntegra en el apartado 'Convocatorias de empleo' de la página web logrono.es