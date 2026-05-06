El Ayuntamiento de Logroño creará dos bolsas de empleo para personal funcionario en régimen de interinidad

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LOGROÑO, 6 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño, en su sesión este miércoles en Junta de Gobierno Local, ha aprobado las bases y convocatoria para la creación dos bolsas de empleo para personal funcionario en régimen de interinidad.

El primer caso, como ha detallado la portavoz del equipo de Gobierno municipal, Celia Sanz, se trata de una bolsa de empleo como personal funcionario en régimen de interinidad en plaza de Jefe/a de Relaciones Públicas del Centro Municipal de Representaciones Escénicas (CMRE), perteneciente a la Escala de Administración Especial, Subescala Técnica, Subgrupo C1.

El extracto de las bases será publicado en el Boletín Oficial de La Rioja, y de forma íntegra en el apartado 'Convocatorias de empleo' de la página web logrono.es

En el segundo caso, se trata de la creación de una bolsa de empleo como personal funcionario en régimen de interinidad en plazas de plantilla de Técnico/a de Administración General, pertenecientes a la Escala de Administración General, Subescala Técnica, correspondientes al grupo A, subgrupo A1.

El extracto de las bases será publicado en el Boletín Oficial de La Rioja, y de forma íntegra en el apartado 'Convocatorias de empleo' de la página web logrono.es

"Seguimos avanzando, no solamente en el hecho de ir cumpliendo esa oferta de empleo público que, además, anuncio que en breve traeremos para aprobación, como fue nuestro compromiso de hacerlo siempre dentro de los plazos que marca la ley, sino que seguimos avanzando en esta consolidación y en esta creación de ofertas para que existan o estén cubiertas las necesidades que el Ayuntamiento tiene en cuanto a su gestión", ha afirmado la portavoz.

TALLERES DE AUTOESTIMA.

Por otro lado, el Ayuntamiento de Logroño desarrolla talleres de autoestima dirigidos a mujeres jóvenes, de entre 16 y 35 años. Se trata de sesiones formativas prácticas en las que se abordan técnicas y estrategias de autocuidado y autocontrol emocional, asertividad, comunicación, manejo de la impulsividad, etc.

La Junta de Gobierno Local ha aprobado el expediente de contratación de este servicio de talleres de autoestima para mujeres jóvenes, con un gasto de 14.243,52 euros (IVA exento), distribuido en tres anualidades:

Año 2026 (de septiembre a noviembre): 5.341,32 euros.

Año 2027 (de diciembre de 2026 a noviembre de 2027): 7.121,76 euros.

Año 2028 (diciembre 2027): 1.780,44 euros.