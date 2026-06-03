El Ayuntamiento de Logroño destina casi 84.000 euros en ayudas al comercio local

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LOGROÑO, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño, en su sesión este miércoles en Junta de Gobierno Local, ha aprobado destinar casi 84.000 euros en ayudas al comercio local, tanto a asociaciones zonales de comerciantes, como a subvenciones gremiales.

Como ha recordado la portavoz del equipo de Gobierno municipal, Celia Sanz, el Consistorio convoca cada año un programa de ayudas dirigido a entidades sin ánimo de lucro vinculadas al comercio local y a la artesanía, como asociaciones de comerciantes, federaciones de empresarios de comercio minorista y asociaciones de artesanos, para la promoción y dinamización comercial minorista y artesano de la ciudad.

En este marco, la Junta de Gobierno Local ha adjudicado, de forma provisional, seis ayudas por una cuantía total de 83.678,48 euros, que se desglosan en dos líneas:

Línea 1, destinada a subvenciones zonales, que han recaído en cinco entidades:

Asociación de Comerciantes Plaza de Abastos: 19.400 euros.

Asociación de Comerciantes Mercado del Corregidor: 8.943,36 euros.

Asociación de Comerciantes Zona Paseo Cien Tiendas: 15.560 euros.

Logroño Casco Antiguo: 21.562 euros.

Asociación de Comerciantes de Vara de Rey y Adyacentes (ACOVARA): 4.032 euros.

Línea 2, destinada a subvenciones gremiales, que ha sido para:

Federación de Empresas de La Rioja: 14.181,12 euros.

El objetivo de estas ayudas, como ha subrayado Sanz, es fomentar programas y/o acciones que lleven a cabo las entidades anteriormente citadas y que estén centradas en promover y potenciar la dinamización, el desarrollo económico y las relaciones entre los comerciantes y los consumidores, en aras de una mayor participación y desarrollo económico de la ciudad.

CÁTEDRA DE COMERCIO.

También la Junta de Gobierno Local ha aprobado la adenda referente al año 2026 del convenio de colaboración que mantienen el Ayuntamiento de Logroño y la Universidad de La Rioja para el desarrollo de la Cátedra Extraordinaria de Comercio.

De este modo, se continuarán desarrollando líneas de trabajo e investigación dirigidas a impulsar el comercio logroñés, potenciando sus elementos diferenciadores y avanzando estrategias para mostrar a Logroño como un referente en tecnología, sostenibilidad y turismo de compras.

La adenda, que está dotada de una cuantía de 38.750 euros, permitirá realizar diferentes iniciativas como el 'Observatorio del comercio de Logroño', jornadas y talleres formativos o la convocatoria de los 'Premios Comercio Excelente de la Ciudad de Logroño 2026', entre otras.

La Cátedra de Comercio nació en 2010 a través de un convenio marco entre ambas instituciones. Este convenio muestra el compromiso del Ayuntamiento con la transferencia del más alto nivel de conocimiento desarrollado en la Universidad hacia el comercio local.

AYUDAS EN MATERIA MEDIOAMBIENTAL.

Por otro lado, la Junta de Gobierno Local ha adjudicado, de manera definitiva, las ayudas destinadas al desarrollo de proyectos medioambientales referente al año 2026 por una cuantía total de 7.930 euros.

Las ayudas se distribuyen entre cuatro entidades:

Amigos de la Tierra en La Rioja: 1.930 euros.

Ayuda Social Universitaria de La Rioja (ASUR): 2.000 euros.

Red de Economía Alternativa y Solidaria de la Rioja (REAS): 2.000 euros.

Universidad Popular de Logroño (UPL): 2.000 euros.

CONVENIO CON EL IER

El Ayuntamiento de Logroño y el Instituto de Estudios Riojanos (IER) suscribieron en 2024 un convenio, de cuatro años de duración, para la realización de estudios históricos sobre la ciudad, así como para la promoción, la difusión y la divulgación de la ciencia y la cultura logroñesa con una visión multidisciplinar.

En este marco, la Junta de Gobierno Local ha aprobado esta mañana la tercera adenda a este convenio, dotada con 4.000 euros y cuyo objetivo es financiar el plan de investigación 'Escuelas y maestros/as en Logroño (siglos XVIII-XIX)' elaborado por el IER.

CONVENIO CON LA EUROPEAN ANTI POVERTY NETWORK

Por último, Celia Sanz ha avanzado que el Centro de la Cultura del Rioja acogerá el 25 y el 26 de junio el 'VII Congreso Europeo contra la Pobreza y la Exclusión Social', organizado por la junto a EAPN (European Anti Poverty Network) España junto con su delegación en La Rioja.

Serán dos jornadas que servirán para reflexionar sobre el futuro de las políticas sociales en Europa, la cohesión social y la garantía de derechos, con énfasis en asuntos como la lucha contra la pobreza, la vivienda asequible, la inclusión y los derechos sociales.

Para ello, la Junta de Gobierno Local ha aprobado el convenio de colaboración con la delegación riojana de la EAPN para la realización de este congreso.

De este modo, el Ayuntamiento cooperará en la organización del encuentro, facilitará el espacio, los medios técnicos para la emisión vía streaming y participará en las diferentes mesas de debate.