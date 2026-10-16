El Ayuntamiento de Logroño ha ejecutado 14 actuaciones por 1,22 millones para digitalización del ciclo urbano del agua

LOGROÑO, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño ha ejecutado 14 actuaciones por importe global de 1.225.000 euros para el impulso del proyecto de digitalización y mejora de la eficiencia del ciclo urbano del agua.

El Consistorio logroñés ha colaborado con los ayuntamientos de Lardero y Villamediana de Iregua en el desarrollo del PERTE de la digitalización del ciclo del agua, financiado con fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) con el objetivo de generar sinergias, compartir conocimientos y herramientas.

El impulso al PERTE del agua se enmarca en la Estrategia de Ciudad Circular del Ayuntamiento de Logroño, que busca garantizar una ciudad más sostenible, más eficiente y más responsable con los recursos.

Así, en el marco de este PERTE, se han impulsado ya por parte del Ayuntamiento de Logroño actuaciones en los siguientes ámbitos:

La digitalización del ciclo urbano del agua para un mejor control y monitorización de la red, lo que permite identificar fugas, controlar la salubridad del agua, los vertidos, el caudal...

El ahorro energético en el bombeo de aguas mediante la adopción de fuentes de energía renovable que a su vez permiten una gestión eficiente.

La adecuación al reto climático mediante la adopción de diversos planes estratégicos.

La adopción de tecnologías punteras para la sensorización de la red, renovación de medidos anticuados, adopción de modelos matemáticos predictivos y software de última generación para la gestión de los datos, implementación de energías renovables.

La mejora de infraestructuras mediante elementos electrónicos, sensorización de la red, renovación y mejora de métodos de medición, gestión de datos, implementación de energías renovables...

REALIZACIÓN DE PLANES Y ESTUDIOS QUE APORTAN INFORMACIÓN DURADERA.

Las actuaciones, además, han contribuido a la transparencia y la participación gracias a actuaciones como campañas de divulgación y comunicación, o la publicación de la información en los canales oficiales del Ayuntamiento.

La complejidad técnica de alguna de las actuaciones incluidas en el PERTE motivó la solicitud al Ministerio para la Transición ecológica y el reto Demográfico de una ampliación de plazo referida a dichas actuaciones.

Tras constatar por parte del Ministerio la imposibilidad de dicha ampliación, se ha procedido por parte del Ayuntamiento a solicitar el reintegro al Ministerio de los 472.000 euros anticipados para estas medidas.

Además, desde el Consistorio se ha optado por redimensionar técnicamente el proyecto en estos puntos, con el objetivo de darle continuidad a la iniciativa en este sentido.