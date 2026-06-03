El Ayuntamiento de Logroño entrega los galardones 'Convivencia en la diversidad 2026' - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

LOGROÑO 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño ha celebrado en La Gota de Leche el acto de entrega de los galardones 'Convivencia en la diversidad 2026', con los que se premia la visibilización de la 'ventaja de la diversidad' de varias iniciativas desarrolladas en la ciudad en diferentes ámbitos. Esta celebración se realiza en torno al 21 de mayo, fecha en la que se conmemora el Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo.

El alcalde de Logroño, Conrado Escobar, y la concejala de Políticas de Familia, Servicios Sociales y Discapacidad, Patricia Sainz, han participado en este acto.

La 'ventaja de la diversidad' es un concepto fundamental del enfoque intercultural que promueve el Consejo de Europa a través del programa 'Intercultural Cities' y parte de la premisa de que la diversidad constituye una oportunidad y un recurso clave para el desarrollo global de la sociedad a todos los niveles.

Partiendo de este concepto como motor de cohesión social, el Ayuntamiento hace este reconocimiento a buenas prácticas y actuaciones realizadas en Logroño que valoran en su día a día todos los beneficios que aportan las diferentes culturas en la sociedad logroñesa.

El proceso de valoración de las iniciativas ha tenido en cuenta criterios de relevancia, impacto en la sociedad, innovación, sostenibilidad y replicabilidad, de acuerdo con el Programa europeo de Ciudades Interculturales al que pertenece Logroño.

Las entidades reconocidas este año 2026 son las siguientes:

Compañía Peloponeso Teatro: Por su apuesta por la creación y difusión de obras que abordan la temática intercultural, utilizando el teatro como herramienta educativa para sensibilizar y acercar las realidades cotidianas diversas, independientemente del lugar del mundo en el que se produzcan, ayudando a generar conciencia crítica y espacios de diálogo y reflexión con el público, convirtiéndolo así en coprotagonista de todas las historias.

IES Batalla de Clavijo: Por ser un ejemplo de gestión positiva de la diversidad, transformando las aulas en un modelo de convivencia y cohesión para Logroño, por su proactividad al organizar iniciativas que normalizan el diálogo intercultural y fomentan un sentimiento de pertenencia compartido, y por su compromiso pedagógico, que trata de mejorar la calidad de la enseñanza adaptándose a su alumnado, desmontando prejuicios y construyendo un espacio de igualdad donde la pluralidad se vive como una riqueza colectiva, formando a una juventud concienciada con el respeto y la inclusión social.

Diario La Rioja: Por su papel fundamental como principal altavoz de la actualidad regional, actuando como un canal esencial para visibilizar la realidad plural de nuestra ciudad. Por su capacidad de penetración en todos los estratos de la sociedad logroñesa, que permite que las iniciativas de convivencia y los proyectos de las entidades sociales alcancen una difusión masiva, contribuyendo a la normalización de la diversidad cultural en la agenda pública.

Y por su responsabilidad como medio de referencia al servir de puente informativo entre las instituciones y una ciudadanía cada vez más diversa.

Agosto Clandestino, Ediciones del 4 de agosto: Por su consolidada trayectoria de 21 años democratizando la cultura en Logroño, por eliminar barreras sociales mediante la distribución gratuita de sus cuadernos de poesía y reconocer el valor intrínseco de todas las lenguas con la publicación de poemas en siete idiomas diferentes hasta la fecha.

Al haber contado con autores que más tarde se han alzado con el Premio Nacional de Poesía, la iniciativa no solo fomenta la convivencia a través de la palabra y el pensamiento crítico, sino que sitúa a Logroño como un referente de excelencia cultural inclusiva, donde el talento y la diversidad de voces se encuentran a pie de calle.

Federación de Asociaciones Vecinales de La Rioja: Por su papel como coordinadora de estructuras de acogida natural y de proximidad, que actúan como el tejido base donde se construye la vecindad cotidiana; por su capacidad para generar espacios de encuentro ciudadano transversales, donde la diversidad se vive desde la cotidianeidad y el sentimiento de pertenencia a un barrio común, y por ser una pieza clave para detectar necesidades y fomentar el diálogo entre los diversos perfiles que componen la realidad social de nuestros barrios.

Centros educativos participantes en el programa 'Gradúate en Convivencia': Por su dedicación a la mejora de la convivencia en diversidad dentro de las aulas y participar en el proyecto "Gradúate en Convivencia", impulsado por el Ayuntamiento de Logroño a través de su estrategia Logroño Intercultural, por el que han pasado ya más de 8.000 estudiantes de primaria en sus 9 años de vida.

Por considerar importante trabajar los principios de la interculturalidad de manera transversal a pesar de la apretada programación anual, apostando así por el aprendizaje de habilidades para convivir, prevenir y gestionar conflictos en grupos culturalmente diversos, y valorar no solo los aspectos comunes, sino también las diferencias que los enriquecen, favoreciendo la cooperación y los buenos tratos entre iguales.

El acto se ha cerrado con La Ciudad que Nos Sueña, una intervención escénico-poética de Begoña Hidalgo, de Peloponeso Teatro, inspirada en textos de Octavio Paz, en torno a la Memoria, los caminos, la convivencia y la diversidad cultural. La Estrategia Logroño Intercultural retomó en 2022 esta entrega de reconocimientos, tras dos años de suspensión por el Covid19.

En esa edición, los galardonados fueron el Festival de Arquitectura y Diseño Concéntrico; la Universidad de La Rioja; el Club Deportivo Escuelas de Fútbol de Logroño (EDF); la campaña + Que barrio, de la Asociación vecinal San José; el Restaurante Íkaro; y la agrupación musical Mix Es Band de la Fundación Pioneros. En 2023, estos reconocimientos fueron para el Club Rugby Rioja; la academia Study Hall; los vecinos y vecinas que forman parte de la Biblioteca Humana de Logroño; la Asociación Juvenil Teatral On&Off; El restaurante Ajonegro; y el establecimiento hostelero Aromas y Semillas.