El Ayuntamiento de Logroño habilita dos aparcamientos provisionales en el entorno de Las Norias por San Mateo

LOGROÑO, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño ha habilitado dos aparcamientos gratuitos en el entorno de Las Norias durante las fiestas de San Mateo, como alternativa a las dos zonas de estacionamiento del entorno de Valbuena, que acogerán el Espacio Peñas 2.0 y la Casa de Andalucía.

La primera zona de estacionamiento se encuentra en una parcela municipal ubicada en la calle San Ignacio de Loyola, al lado del aparcamiento de Las Norias, y cuenta con una superficie de 10.000 metros cuadrados y una capacidad aproximada para 500 vehículos.

Este espacio, que se encuentra próximo al frontón Adarraga (donde se celebrará la Feria de Pelota de San Mateo) y al circo que se instala en la ciudad con motivo de las fiestas, se ubica a 15 minutos a pie del centro de Logroño. Cuenta servicio de autobús urbana a través de las líneas 3 (Las Norias - Villamediana) y 9 (Pradoviejo - Las Norias), ambas con una frecuencia de 15 minutos.

La segunda zona de aparcamiento, con una superficie de 2.300 metros cuadrados y un espacio estimado para 80 vehículos, se encuentra en la confluencia de las avenidas Sonsierra y Laguardia (con acceso desde la glorieta ubicada al lado de la gasolinera) y proporcionará servicio, principalmente, al público que se acerque al recinto ferial.