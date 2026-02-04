El Ayuntamiento de Logroño identifica a 7 autores, 3 de ellos menores, de más de 200 grafitis en la ciudad el año pasado

Archivo - Un operario limpia un 'grafiti' durante una de las campañas realizadas por el Ayuntamiento de Logroño en 2025 - EUROPA PRESS - Archivo
LOGROÑO, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Ayuntamiento de Logroño tiene identificados a un total de siete autores, tres de ellos menores, de más de 200 grafitis realizados en la ciudad durante el año pasado. Pintadas cuyo valor se está cuantificando por parte municipal en los correspondientes expedientes sancionadores, como ha apuntado este miércoles la portavoz del Ejecutivo local, Celia Sanz.
Haciendo referencia a este asunto, del que hoy se ha tomado conocimiento en la Junta de Gobierno Local, Sanz ha asegurado que "tenemos en este caso una voluntad política de conseguir que Logroño sea una ciudad donde el civismo y todos los actos vandálicos sean perseguidos de una manera concienzuda".
Así, "hemos vuelto a incidir en la campaña que la Policía Local viene realizando hace más de un año en cuanto a las pintadas de grafitis". De este modo, ha señalado que "durante el 2025 hubo 61 intervenciones por parte de los agentes; y se realizaron cuatro campañas a lo largo de todo el año".
Ha recordado, además en este sentido, "algo que ya comentamos que dio lugar a un informe, donde tras el estudio de aproximadamente unos 200 grafitis, se produjo la identificación de tres personas" en un primer momento. Ahora, Sanz ha apuntado que "a fecha actual se ha identificado a un total de siete personas" -en las que se incluyen los tres primeros-.
"Se avanza en la persecución de estos actos vandálicos que hacen que la ciudad de Logroño actualmente pueda decir que se está de manera satisfactoria identificando a estas personas", ha reseñado la portavoz, quien ha especificado que "algunas de estas personas son menores de edad, concretamente tres de ellas".
Se han abierto, como consecuencia, los correspondientes expedientes sancionadores, "que tendrán dos partes: una, la sancionadora, en la que hablamos de multas económicas hacia los autores".
Por otro lado, "según nuestra Ordenanza de Convivencia, pueden dar lugar, si así lo solicitase el autor, a trabajos en beneficios de la comunidad, dependiendo de la gravedad o no de esa sanción y luego a la reparación del daño causado".
En todo caso, esa valoración de los daños "se realiza por nuestras unidades técnicas para luego repercutirlo en los autores de estos actos vandálicos". Una valoración "que aún se está realizando, que está en curso y está prácticamente a punto de terminar", tras lo cual, "se podrá interponer la sanción y posteriormente repercutir ese daño en esos autores".
"No tenemos ahora mismo una valoración económica, pero para nosotros, más que la valoración económica del daño que se ha causado, es importante el hecho de conseguir identificarlos e iniciar esos expedientes sancionadores", ha valorado Celia Sanz.
Algo importante, ha añadido, "precisamente para no solamente evitar que continúen realizando ese tipo de actos, sino también para dar como una especie de respuesta frente a la sociedad y de mensaje de que todos estos actos tienen unas consecuencias".
De este modo, ha resaltado lo que ha considerado como "una función de sensibilización que se cumple doblemente con estos expedientes sancionadores: son personas que van a dejar de realizar ese tipo de actividades vandálicas".