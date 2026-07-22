El Ayuntamiento de Logroño licita casi 155.000 euros para material destinado a la mejora del alumbrado

Archivo - Logroño estrena nueva iluminación en 32 espacios de su Centro Histórico - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO - Archivo

LOGROÑO, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño, en su sesión este miércoles en Junta de Gobierno Local, ha aprobado la licitación del contrato para el suministro de materiales destinados a la reposición en las instalaciones de alumbrado exterior público por un importe máximo de 154.685,03 euros (IVA incluido).

Como ha explicado la portavoz del equipo de Gobierno municipal, Celia Sanz, "el objetivo de esta actuación es continuar avanzando para que las instalaciones de alumbrado exterior público de la ciudad sean más sostenibles, resilientes y estén preparadas para la transición ecológica y digital".

De este modo, "se continúa con el proceso de renovación y mejora de la iluminación que se está llevando a cabo de manera progresiva en la ciudad en el marco de la estrategia de Ciudad Circular".

Así, ya se han realizado la mejora de la iluminación en 32 calles del Casco Antiguo, el Mercado de San Blas, la calle Portales y su entorno, las plazas del Mercado y San Agustín o la Concatedral de La Redonda, entre otros espacios.

ÁREAS DE JUEGO EN ESCUELAS INFANTILES.

Logroño dispone de cuatro escuelas infantiles municipales, dirigidas a niños y niñas de entre 0 a 3 años (Casa Cuna, El Arco, El Cubo y Chispita, en este caso para la franja de 2 a 3 años), que juegan un importante papel para el desarrollo de los niños y niñas y también en la conciliación de la vida familiar con la vida laboral.

Con el objetivo de ir mejorando progresivamente estos espacios, la Junta de Gobierno Local ha aprobado la licitación del contrato para la adecuación de las áreas de juego infantiles de las escuelas Casa Cuna y El Cubo por un importe total de 79.860 euros (IVA incluido).

Estas mejoras -que se prevé que estén listas para el comienzo del curso- se suman a otras en marcha, como la mejora de los sistemas de climatización y eficiencia energética, licitados recientemente.

PARQUE INFANTIL DE TRÁFICO

El Ayuntamiento de Logroño, a través del Parque Infantil de Tráfico (PIT), realiza actividades y programas de educación vial dirigidos a escolares de 3 a 12 años y a los alumnos de centros de educación especial.

De cara al próximo curso escolar, la Junta de Gobierno Local ha aprobado la licitación del servicio de transporte escolar desde los centros educativos hacia el PIT por una cuantía de 14.589,19 euros (IVA incluido), que se desglosan en dos anualidades:

Año 2026 (de octubre a noviembre): 3.048,43 euros (IVA incluido).

Año 2027 (de diciembre de 2026 a junio de 2027): 11.540,76 euros (IVA incluido).