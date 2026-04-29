El Ayuntamiento de Logroño licita el contrato para cuatro aseos autolimpiables, que prevé tener listos para San Mateo

Archivo - Plaza Primero de Mayo, en una imagen de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño, en su sesión este miércoles en Junta de Gobierno Local, ha aprobado la licitación del contrato para el suministro, en régimen de arrendamiento con adquisición final, y mantenimiento de cuatro aseos autolimpiables, uno de ellos doble.

Como ha apuntado el concejal de Administración Pública y hoy portavoz del equipo de Gobierno municipal, Francisco Iglesias, el presupuesto inicial para esta licitación es de 433.161,10 euros (IVA incluido), que se desglosará en cinco anualidades, desde junio de 2026 hasta mayo de 2030.

Dos de los nuevos aseos se ubicarán en el entorno de la Plaza Primero de Mayo y en el Parque de San Adrián, mientras que los otros dos todavía no tienen un emplazamiento cerrado.

Aunque en un principio, se barajaban para estas dos ubicaciones pendientes lugares como El Espolón y Gran Vía, Iglesias ha apuntado que "son espacios que están muy cercanas, los técnicos están en este momento estudiando o bien mantener esas ubicaciones o bien dos alternativas que puedan dar un mejor juego a la ciudadanía a la hora de la utilización de este tipo de aseos".

En cualquier caso, el aseo tiene unas características de saneamiento y abastecimiento que son iguales en cualquier ubicación", con lo que, "a criterio del Ayuntamiento", se podrán ajustar "siempre antes de la adjudicación, por lo que, en este periodo, a las posibles empresas licitadoras se les dará esa ubicación exacta para que ellos puedan verlas y hacer sus números".

Ha detallado el edil además que "el contrato se inicia en junio, cuando habrá que hacer las obras de adecuación en las ubicaciones definitivas, y una vez que estén las obras de saneamiento y abastecimiento, se colocará ya lo que es el aseo".

"No creo que empiecen todos a la vez, irán uno detrás de otro o al menos dos en paralelo, pues yo creo que la idea es que para San Mateo pudiéramos tener ya estos aseos en marcha", ha apuntado Iglesias, quien, en todo caso, ha señalado que "habrá que ver cómo se van desarrollando los tiempos administrativos".

SUMINISTRO DE GAS NATURAL

Por otro lado, el concejal ha recordado que el Ayuntamiento de Logroño se adhirió en febrero de 2021 a la Central de Contratación de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), constituida como un sistema de racionalización de la contratación al servicio de sus entidades locales asociadas, para lograr la mejor oferta para el suministro de gas natural de los espacios municipales.

De este modo, la FEMP licitó en beneficio de sus asociados un acuerdo marco para el suministro de gas natural con varios adjudicatarios distribuido por lotes geográficos.

Entre las ventajas de este tipo de contratación destaca que simplifica a las entidades locales la labor de buscar un proveedor, gestión que se lleva a cabo desde la FEMP por un proceso público de licitación, que adjudica el contrato general al que luego las entidades locales pueden adherirse.

En este marco, la Junta de Gobierno Local ha adjudicado, con efectos de 1 de mayo de 2026, el contrato a la empresa Gas Natural Comercializadora, S.A. por un importe total de 1.434.073,40 euros para su abastecimiento al Ayuntamiento de Logroño y a la empresa Logroño Deporte, S.A. durante dos anualidades (del 1 de mayo al 30 de noviembre de 2026; y del 1 de diciembre de 2026 al 30 de abril de 2027).

INSTALACIONES DE BAJA TENSIÓN EN EDIFICIOS ESCOLARES.

Por último, Iglesias ha recordado que, con el objetivo de continuar con la revisión periódica de las instalaciones de baja tensión en los colegios públicos de la ciudad, el pasado mes de diciembre se puso en marcha la licitación de los servicios de inspección de las instalaciones de baja tensión en diferentes centros educativos de Logroño.

Tras la finalización del proceso, la Junta de Gobierno Local ha adjudicado el contrato, por un importe total de casi 158.000 euros, desglosado en dos lotes:

Lote I (CEIPs Las Gaunas, Vuelo Madrid-Manila, Gonzalo de Berceo, Ana María Matute, Vicente Ochoa y Varia): adjudicado a la empresa Soluciones Eléctricas y Energéticas Norte, S.L. por un importe de 74.199,23 euros (IVA incluido).

Lote II (EPA Plus Ultra; CEIPs El Arco, Siete Infantes de Lara, La Guindalera, Caballero de la Rosa, Madre de Dios y Vélez de Guevara): adjudicado a Electricidad Logroño, S.A. por una cantidad de 83.851,74 euros (IVA incluido).