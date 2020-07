El Ayuntamiento de Logroño muestra su apoyo al Día del Orgullo LGTBi en una declaración institucional

LOGROÑO, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño ha mostrado este jueves su apoyo a la celebración del Día del Orgullo LGTBi. Ha sido mediante una declaración institucional que se ha leído al inicio del pleno ordinario correspondiente al mes de julio, una sesión en la que, para comenzar, se ha destacado que está siendo la primera, tras el confinamiento, en la que toda la Corporación está presente en la sala.

En la declaración institucional, cuyo texto ha leído el presidente del pleno, Francisco Javier Pérez, se recuerda que el 28 de junio "se recuerdan las revueltas de Stonewell en 1969 en Nueva York, en lo que supuso el inicio de la lucha moderna contra la discrimianción sexual".

Este año, "se ha vivido esta celebración en una circunstancia especial, que han transformado su forma, pero no su esencia". Y más en un país como España, "que está a la cabeza en esta lucha, con la aprobación hace 15 años del derecho al matrimonio homosexual, un extraordinario logro colectivo".

"Un total de 15 años de matrimonio igualitaria", que, como se recuerda en el texto leído por Pérez, "nació gracias a Stonewell, pero que, en España nació un año después, con el Movimiento Español de Liberación Homosexual, un grupo de valientes que, desde 1970, lucharon contra la lgtbifobia".

"Como muestra simbólica del compromiso de este Consistorio, hemos manifestado el apoyo al Orgullo LGTBi 2020. Una celebración de las diferencias personales como riquezas irrenunciables. Una apuesta por el fin de las vergüenzas y oprobios que una parte de nuestra ciudadanía ha venido sufriendo por su forma de ser, de expresarse o de amar", prosigue la declaración.

Se añade que "en 40 años, por los ayuntamientos se ha asumido la no discriminacion una de sus luchas, promoviendo acciones de respeto e impulsando protección plena, facilitando herramientas de sensibilización, en todos los ámbitos".

De este modo, se han relatado los puntos aprobados por los gobiernos locales reunidos en la FEMP, por "la universalidad de los derechos humanos, no se justifica ningún tipo de discriminación; la condena de la violencia que tenga su origen en cualquier tipo por orientación sexual o por identuidad de género".

Del mismo modo, se reconoce "el trabajo de organizaciones del tercer sector por la igualdad y por los derechos fundamentales de personas lgtbi", al tiempo que se apuesta por la necesidad, por parte de la administración municipal, de "invertir en políticas por la igualdad y no discriminación, haciendo de las ciudades espacios seguros".

"Invitamos a toda la ciudadanía a incorporar en su agenda personal esta celebración de la diversidad y de la libertad de vivir sin miedo. Y que sirva también esta Declaración como homenaje a todas las personas que han luchado y siguen luchando por una sociedad más justa, igualitaria y respetuoosa con derechos humanos", finaliza el texto de la Declaración.

Por otro lado, el Ayuntamiento ha aprobado, en casi todos los casos con los votos a favor de los Grupos del equipo de Gobierno -PSOE, UP y PR+- y la abstención de Ciudadanos y PP, la adhesión del Consistorio a varias redes: 'Ciudades que caminan', ERRIN (European Reggions research and innovation network), OASC (Open and Agile Smart Cities) y a los foros de movilidad y de sociedad del conocimiento de la red Eurocities.

Para finalizar el debate, ha intervenido el alcalde de Logroño, Pablo Hermoso de Mendoza, que ha apostado por la adhesión a estas redes "para ver si, entre todos, somos capaces de atraer fondos europeos", relacionados en muchos casos con la nueva movilidad sostenible y la lucha contra el cambio climático.

Ha lamentado que la oposición no vote a favor de estas adhesiones "porque sí, no se meten con el qué sino a lo sumo con el cómo, pero no se puede estar soplando y sorbiendo una cosa que es muy suya", les ha dicho. Al tiempo, ha defendido el urbanismo táctico "porque permite cambios en la movilidad de manera ágil y con mucho menos dinero" y ha apostado por ello, porque "en Logroño llevamos mucho retraso en esto".